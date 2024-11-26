Нові санкції проти РФ та доповідь Сирського Зеленському про фронт: новини за 25 листопада

Війна Росії проти України: останні новини

У Києві внаслідок ворожої атаки безпілотників зафіксували падіння уламків у кількох районах.

Аналітики ISW зазначають, що українські військові просунулися біля Суджі в Курській області.

Дрони ГУР атакували нафтобазу в Калузькій області

За даними джерел РБК-Україна у воєнній розвідці, атака дронів на нафтобазу у Калузькій області РФ була спецоперацією Головного управління розвідки Міноборони України.

Близько 00:30 25 листопада внаслідок ударів дронів-камікадзе на об’єкті сталася серія вибухів та розпочалася пожежа. На відео очевидців видно безуспішні намагання російського ППО відбити атаку БПЛА, проте українські дрони один за одним влучають у ворожу ціль, спричиняючи масштабні руйнування.

Заморожені активи РФ можуть стати козирем у завершенні війни в Україні, - Reuters

Під час своєї передвиборчої кампанії обраний президент США Дональд Трамп заявив, що здатен завершити війну в Україні протягом 24 годин. Однією з ключових причин для такого кроку він називає небажання США продовжувати оплачувати військову та економічну допомогу Україні.

Тоді Трамп натякнув, що за умови фінансової підтримки з боку Європи, можливо, за рахунок заморожених російських валютних резервів у розмірі 300 мільярдів доларів, він міг би домовитися з російським диктатором Володимиром Путіним про вигідні умови припинення конфлікту.

У північнокорейській ракеті, випущеній по Україні, виявили британську деталь 2023 року

Портал War&Sanctions оприлюднив перелік компонентів іноземного виробництва, виявлених у північнокорейських балістичних ракетах KN-23/KN-24. Щонайменше один з них - перетворювач напруги з маркуванням британського виробника XP Power - виготовлений в лютому 2023 року, вже після початку повномасштабного вторгнення.

Британська розвідка порівняла частку бюджетних видатків Росії та України на війну

У 2024 році Україна побачить реальне економічне зростання близько 3%. Тенденцію відновлення триває після того, як економіка України скоротилася приблизно на 29 відсотків у 2022 році, за яким відбулося реальне економічне зростання на 5 відсотків у 2023 році.

При цьому МВФ прогнозує середній річний рівень інфляції в 5,8% у 2024 році, що нижче за пікове значення близько 20% у 2022 році.

Зеленський заслухав доповідь Головкома Сирського

"Тривала розмова, усі ключові напрямки.Передусім Донеччина. Курахівський напрямок – найважчий зараз. Працюємо для того, щоб зміцнити наші позиції. Запорізький напрямок – бачимо наявні загрози, наші Сили оборони України контролюють ситуацію", - зазначив він.

На Курському напрямку українські воїни захищають позиції та завдають російській армії дуже відчутних втрат.

"Наше завдання – максимально знищити російський потенціал у прикордонні", - заявив президент.

Британія запровадила найбільший пакет санкцій проти "тіньового флоту" Росії

Велика Британія наклала санкції на 30 суден із так званого "тіньового флоту" Росії, який займався транспортуванням нафти і нафтопродуктів на мільярди фунтів стерлінгів. Це наймасштабніший пакет санкцій такого роду, спрямований на обмеження здатності Кремля фінансувати війну в Україні.

Голова військового комітету НАТО дав оцінку розміру та якості російської армії

Голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що російські сухопутні війська зараз більші, ніж під час повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Проте з того часу їхня якість знизилася.

"Наразі росіяни не становлять тієї загрози, що була в лютому 2022 року, тому ми маємо небагато часу, щоб підготуватися", - сказав він.

Польські фермери можуть поновити блокаду кордону з Україною: коли це може статись

Один із лідерів страйкувальників Роман Кондров розповів, що польські фермери тимчасово припинили блокування пропускних пунктів на кордоні з Україною. Однак акції протесту можуть поновитися в грудні та будуть набагато масштабнішими.

Білий дім офіційно підтвердив дозвіл для ЗСУ бити ракетами ATACMS по РФ

"Вони можуть використовувати ATACMS для самозахисту в разі негайної необхідності, і зараз, зрозуміло, що це відбувається в Курську і навколо нього", - сказав радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі.

Стефанішина розповіла про очікування від Ради Україна-НАТО

"Ми точно знаємо, що очікувати від НАТО - це традиційне занепокоєння. Але для нас майданчик Ради Україна-НАТО - це майданчик, який дозволяє оперативно інформувати союзників і отримувати оперативну інформацію і їх оцінки ситуації, що дозволяє формувати комплексну картину", - сказала віце-прем’єр.