Нові санкції ЄС вдарять по "тіньовому флоту" РФ, - МЗС Нідерландів

"Я вітаю сьогоднішню угоду про 14-й пакет санкцій ЄС проти Росії. Цей пакет містить кілька важливих заходів, за які активно виступали Нідерланди, включно з жорсткими діями та санкціями проти Росії", - написала дипломат.

За її словами, за допомогою цього пакета санкцій "тіньовий флот" РФ може бути позбавлений доступу до європейських портів і послуг.

Вона зазначила, що вкрай важливо продовжувати працювати над новими санкціями ЄС, адже це значно сповільнить військову машину диктатора Володимира Путіна.

Що ще відомо про нові санкції ЄС

Reuters пише, що пакет санкцій забороняє реекспорт російського скрапленого природного газу у водах ЄС, але не обмежує імпорт, як це зробив блок 2022 року щодо російської морської нафти.

При цьому експерти з газового ринку кажуть, що цей захід не матиме великого впливу, оскільки перевалка газу через порти ЄС в Азію становить лише близько 10% від загального обсягу російського експорту СПГ.

ЄС також запровадив обмеження проти трьох російських проєктів щодо СПГ і дозволив Швеції та Фінляндії розірвати російські контракти на СПГ. Загалом до санкційного списку ЄС було додано 47 нових юридичних осіб і 69 фізичних осіб, унаслідок чого їхня загальна кількість сягнула 2200.

Журналісти пишуть, що країни ЄС додали до списку санкцій танкери, а також щонайменше два належні Росії кораблі, що перевозять військову техніку з Північної Кореї.

Що могло не потрапити під обмеження

Країни обговорювали нові заходи понад місяць і зрештою пом'якшили одну з пропозицій Єврокомісії, спрямовану на запобігання обходу санкцій, за наполяганням Німеччини.

ЄС хотів змусити дочірні компанії компаній Євросоюзу в третіх країнах заборонити за контрактом реекспорт своїх товарів до Росії. Блок прагне зупинити потік технологій подвійного призначення, які можуть бути використані Росією у військових цілях.

Дипломат ЄС сказав, що Німеччина попросила провести оцінку впливу, і цей захід може бути включено пізніше.

14-й пакет санкцій ЄС

Сьогодні стало відомо, що посли країн Європейського союзу погодили 14-й пакет санкцій проти Росії.