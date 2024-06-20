Новые санкции ЕС ударят по "теневому флоту" РФ, - МИД Нидерландов

Новые санкции Евросоюза ударят по нефтяному "теневому флоту" России, а под ограничения попадет почти 70 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на и. главы МИД Нидерландов Ханке Брюинс Слот и Reuters.
"Я приветствую сегодняшнее соглашение о 14-м пакете санкций ЕС против России. Этот пакет содержит несколько важных мер, за которые активно выступали Нидерланды, включая жесткие действия и санкции против России", - написала дипломат.
По ее словам, с помощью этого пакета санкций "теневой флот" РФ может быть лишен доступа к европейским портам и услугам.
Она отметила, что крайне важно продолжать работать над новыми санкциями ЕС, ведь это значительно замедлит военную машину диктатора Владимира Путина.
Reuters пишет, что пакет санкций запрещает реэкспорт российского сжиженного природного газа в водах ЕС, но не ограничивает импорт, как это сделал блок 2022 года в отношении российской морской нефти.
При этом эксперты по газовому рынку говорят, что эта мера не будет иметь большого влияния, поскольку перевалка газа через порты ЕС в Азию составляет лишь около 10% от общего объема российского экспорта СПГ.
ЕС также ввел ограничения против трех российских проектов по СПГ и позволил Швеции и Финляндии разорвать российские контракты на СПГ. Всего в санкционный список ЕС было добавлено 47 новых юридических лиц и 69 физических лиц, в результате чего их общее количество достигло 2200.
Журналисты пишут, что страны ЕС добавили в санкционный список танкеры, а также по меньшей мере два принадлежащих России корабля, перевозящих военную технику из Северной Кореи.
Страны обсуждали новые меры более месяца и в конце концов смягчили одно из предложений Еврокомиссии, направленное на предотвращение обхода санкций, по настоянию Германии.
ЕС хотел заставить дочерние компании компаний Евросоюза в третьих странах запретить по контракту реэкспорт своих товаров в Россию. Блок стремится остановить поток технологий двойного назначения, которые могут быть использованы Россией в военных целях.
Дипломат ЕС сказал, что Германия попросила провести оценку воздействия, и эта мера может быть включена позже.
Сегодня стало известно, что послы стран Европейского союза согласовали 14-й пакет санкций против России.
Позже Bloomberg написало, что эти меры впервые коснутся сжиженного природного газа РФ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.