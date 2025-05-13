Нові санкції ЄС проти РФ можуть бути ще слабшим, ніж очікувалось: в ЗМІ назвали причину

"Проблема полягає в кількості. Якщо 16 пакетів санкцій ЄС не змусили Росію поступитися, то чому це має зробити 17-й? Тим більше, що, на думку нашої редакції (Handelsblatt, - ред.) в Брюсселі, цей пакет, швидше за все, буде ще більш м'яким, ніж раніше побоювалися", - пише видання.

За словами одного з неназваних дипломатів ЄС, союз досяг "межі того, що може зробити за допомогою санкцій".

Handelsblatt відзначає, що до списку санкційного тіньового флоту можна було б ще додатки кілька нафтових танкерів, але, як пишуть інші ЗМІ, ЄС наразі бажає подивитись за тим, як поводитимуться Сполучені Штати Америки (США) у питанні обмежень проти Росії.