Нові санкції ЄС проти РФ можуть бути ще слабшим, ніж очікувалось: в ЗМІ назвали причину

Відповіддю на ігнорування Росією заклику до встановлення режиму припинення вогню має стати 17-й пакет санкцій Європейського союзу (ЄС). Проблема лише в тому, що обмеження можуть виявитись ще слабшими, ніж очікувалось.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Handelsblatt.
"Проблема полягає в кількості. Якщо 16 пакетів санкцій ЄС не змусили Росію поступитися, то чому це має зробити 17-й? Тим більше, що, на думку нашої редакції (Handelsblatt, - ред.) в Брюсселі, цей пакет, швидше за все, буде ще більш м'яким, ніж раніше побоювалися", - пише видання.
За словами одного з неназваних дипломатів ЄС, союз досяг "межі того, що може зробити за допомогою санкцій".
Handelsblatt відзначає, що до списку санкційного тіньового флоту можна було б ще додатки кілька нафтових танкерів, але, як пишуть інші ЗМІ, ЄС наразі бажає подивитись за тим, як поводитимуться Сполучені Штати Америки (США) у питанні обмежень проти Росії.
Після початку повномасштабного вторгнення країни Заходу розпочали впровадження санкцій проти Москви. Обмеження торкнулись фінансового сектора, енергетики, транспорту, експорту високих технологій та інших сфер. Головна ціль санкцій - послабити економічну здатність Росії фінансувати війну та вплинути на її політичне керівництво.
Санкційна політика постійно оновлюється - Європейський Союз, США та інші партнери регулярно переглядають і розширюють список обмежень. На сьогодні триває робота над 17-м пакетом санкцій ЄС.
Як відзначав голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Німеччини Йоганн Вадефуль, Росію очікуватимуть наслідки, якщо диктатор Володимир Путін відмовиться від переговорів з Києвом, які заплановані на 15 травня у Туреччині.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.