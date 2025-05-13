Новые санкции ЕС против РФ могут быть еще слабее, чем ожидалось: в СМИ назвали причину

"Проблема заключается в количестве. Если 16 пакетов санкций ЕС не заставили Россию уступить, то почему это должен сделать 17-й? Тем более, что, по мнению нашей редакции (Handelsblatt, - ред.) в Брюсселе, этот пакет, скорее всего, будет еще более мягким, чем ранее опасались", - пишет издание.

По словам одного из неназванных дипломатов ЕС, союз достиг "предела того, что может сделать с помощью санкций".

Handelsblatt отмечает, что в список санкционного теневого флота можно было бы еще добавить несколько нефтяных танкеров, но, как пишут другие СМИ, ЕС пока желает посмотреть за тем, как будут вести себя Соединенные Штаты Америки (США) в вопросе ограничений против России.