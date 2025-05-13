Новые санкции ЕС против РФ могут быть еще слабее, чем ожидалось: в СМИ назвали причину

Ответом на игнорирование Россией призыва к установлению режима прекращения огня должен стать 17-й пакет санкций Европейского союза (ЕС). Проблема лишь в том, что ограничения могут оказаться еще слабее, чем ожидалось.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Handelsblatt.
"Проблема заключается в количестве. Если 16 пакетов санкций ЕС не заставили Россию уступить, то почему это должен сделать 17-й? Тем более, что, по мнению нашей редакции (Handelsblatt, - ред.) в Брюсселе, этот пакет, скорее всего, будет еще более мягким, чем ранее опасались", - пишет издание.
По словам одного из неназванных дипломатов ЕС, союз достиг "предела того, что может сделать с помощью санкций".
Handelsblatt отмечает, что в список санкционного теневого флота можно было бы еще добавить несколько нефтяных танкеров, но, как пишут другие СМИ, ЕС пока желает посмотреть за тем, как будут вести себя Соединенные Штаты Америки (США) в вопросе ограничений против России.
После начала полномасштабного вторжения страны Запада начали внедрение санкций против Москвы. Ограничения коснулись финансового сектора, энергетики, транспорта, экспорта высоких технологий и других сфер. Главная цель санкций - ослабить экономическую способность России финансировать войну и повлиять на ее политическое руководство.
Санкционная политика постоянно обновляется - Европейский Союз, США и другие партнеры регулярно пересматривают и расширяют список ограничений. На сегодня продолжается работа над 17-м пакетом санкций ЕС.
Как отмечал глава Министерства иностранных дел (МИД) Германии Иоганн Вадефуль, Россию будут ожидать последствия, если диктатор Владимир Путин откажется от переговоров с Киевом, которые запланированы на 15 мая в Турции.
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