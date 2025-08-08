Нові ракети й українські двигуни: Baykar показав відео випробувань дрона Akıncı

Як повідомляє РБК-Україна , про це розповів технічний директор і співвласник компанії Baykar Сельчук Байрактар у Twitter.

Зазначається, що на відео Bayraktar Akıncı здійснив успішні випробування новітніх "розумних" ракет ALPAGUT і EREN, які показують високий рівень точності ураження цілей.

Також відомо, що Bayraktar Akıncı оснащений українськими турбогвинтовими двигунами АІ-450Т. Саме технології цього двигуна забезпечують необхідну тягу для польотів на великих висотах - це відкриває широкі можливості для ударних і розвідувальних місій.

На відео показано, як обладнаний розумними ракетами дрон котиться по злітній смузі та злітає. Ним керують із наземної станції дистанційного управління.

Що відомо про Bayraktar Akıncı

Розробку ударного безпілотника Bayraktar Akıncı компанія Baykar розпочала у 2018 році. Того ж року був представлений і перший прототип. Уже в 2019-му стало відомо, що дрон оснастили українськими турбогвинтовими двигунами.

10 серпня 2019 року українська держкомпанія "Укрспецекспорт" та турецька Baykar Makina створили перше спільне підприємство у сфері високоточної зброї та аерокосмічних технологій. Вже за два дні, 12 серпня, українська сторона передала Туреччині два двигуни АІ-450Т для використання на Akıncı.

Уперше дрон з озброєнням представили публіці у вересні 2019 року під час виставки Teknofest.

Характеристики Akıncı

Bayraktar Akıncı - це важкий ударний безпілотник, здатний нести до 1350 кг бойового навантаження. За розмірами він має довжину 12,2 метра і розмах крила 20 метрів, а у повітрі може перебувати до 24 годин, піднімаючись на висоту понад 12 тисяч метрів.

Безпілотник побудований за модульним принципом, що забезпечує гнучкість у виборі озброєння - від ракет класу "повітря - земля" до високоточних бомб і "розумних" боєприпасів. У перспективі Akıncı оснастять сучасними сенсорами, зокрема тепловізійними системами, радарами з активною фазованою решіткою та високоточними оптичними камерами.