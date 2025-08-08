ua en ru
Новые ракеты и украинские двигатели: Baykar показал видео испытаний дрона Akıncı

Пятница 08 августа 2025 02:07
Новые ракеты и украинские двигатели: Baykar показал видео испытаний дрона Akıncı Фото: Bayraktar показал видео испытаний дрона Akıncı (baykartech.com)
Автор: Наталья Кава

Компания Baykar провела успешные испытания нового турецкого беспилотника Bayraktar Akıncı. Он оснащен украинским двигателем.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал технический директор и совладелец компании Baykar Сельчук Байрактар в Twitter.

Отмечается, что на видео Bayraktar Akıncı совершил успешные испытания новейших "умных" ракет ALPAGUT и EREN, которые показывают высокий уровень точности поражения целей.

Также известно, что Bayraktar Akıncı оснащен украинскими турбовинтовыми двигателями АИ-450Т. Именно технологии этого двигателя обеспечивают необходимую тягу для полетов на больших высотах - это открывает широкие возможности для ударных и разведывательных миссий.

На видео показано, как оборудованный умными ракетами дрон катится по взлетной полосе и взлетает. Им управляют с наземной станции дистанционного управления.

Что известно о Bayraktar Akıncı

Разработку ударного беспилотника Bayraktar Akıncı компания Baykar начала в 2018 году. В том же году был представлен и первый прототип. Уже в 2019-м стало известно, что дрон оснастили украинскими турбовинтовыми двигателями.

10 августа 2019 года украинская госкомпания "Укрспецэкспорт" и турецкая Baykar Makina создали первое совместное предприятие в сфере высокоточного оружия и аэрокосмических технологий. Уже через два дня, 12 августа, украинская сторона передала Турции два двигателя АИ-450Т для использования на Akıncı.

Впервые дрон с вооружением представили публике в сентябре 2019 года во время выставки Teknofest.

Характеристики Akıncı

Bayraktar Akıncı - это тяжелый ударный беспилотник, способный нести до 1350 кг боевой нагрузки. По размерам он имеет длину 12,2 метра и размах крыла 20 метров, а в воздухе может находиться до 24 часов, поднимаясь на высоту более 12 тысяч метров.

Беспилотник построен по модульному принципу, что обеспечивает гибкость в выборе вооружения - от ракет класса "воздух - земля" до высокоточных бомб и "умных" боеприпасов. В перспективе Akıncı оснастят современными сенсорами, в том числе тепловизионными системами, радарами с активной фазированной решеткой и высокоточными оптическими камерами.

Завод Baykar в Украине

В 2022 году стало известно о подготовке соглашения с Турцией, которое позволит начать строительство завода беспилотников Bayraktar на территории Украины. Впоследствии компания Baykar получила от Турции лицензионные разрешения на производство Bayraktar TB2 и Akıncı в Украине.

В прошлом году Baykar начала строить в Украине завод по производству беспилотных летательных аппаратов Bayraktar. Ежегодно на нем планируют производить более 100 единиц дронов.

