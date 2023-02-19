ua ru
Нд, 19 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Нові ракети та літаки можуть допомогти Україні перемогти РФ, - генерал армії США

Новость на русском →
Неділя 19 лютого 2023 05:12
Нові ракети та літаки можуть допомогти Україні перемогти РФ, - генерал армії США Фото: Крістофер Каволі (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Надання Україні винищувачів F-16, безпілотників та ракет великої дальності має допомогти Києву панувати у небі та забезпечити перемогу над Росією.

Про це заявив Верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

На закритому брифінгу за участю понад 10 сенаторів та членів Палати представників генерала Крістофера Каволі запитали, чи допоможуть винищувачі F-16 Україні виграти війну проти Росії. Він відповів: "Так", за словами п'яти чоловік у кімнаті, які говорили на умовах анонімності.

Питання про F-16 було частиною ширшої дискусії про ведення війни і про те, що потрібно Києву, щоб досягти успіху у своїх планах перейти в наступ і зупинити наступ військ РФ.

Каволі зазначив, що Україні потрібні ракети більшої дальності, щоб її війська могли завдавати ударів по російських позиціях з більшої відстані, наражаючи на ризик штаб і тилові лінії постачання, що допомогло б вивести з ладу російську військову машину всередині України.

Каволі також заявив, що США та їхні союзники повинні відправити Україні саму передову зброю, з якою вони можуть розлучитися. Це включало сучасні літаки, безпілотники та ракети з дальністю понад 100 кілометрів. На думку генерала, ця зброя допоможе Києву краще відбивати атаки Москви.

Нагадаємо, що група американських законодавців закликала президента США Джо Байдена розпочати постачання Україні винищувачів-бомбардувальників F-16.

У США також припускають, що можуть відправити свої бойові літаки в Україну під час затягування війни або надати дозвіл на реекспорт винищувачів F-16, які знаходяться на озброєнні в інших країнах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Сполучені Штати Америки Вторгнення Росії до України
NEWS
Дві ППО, три БПЛА та 1000 окупантів: Генштаб назвав втрати Росії в Україні за добу
Дві ППО, три БПЛА та 1000 окупантів: Генштаб назвав втрати Росії в Україні за добу
DAILY
Комбат Олександр Посітко: Поки Росія існує в нинішньому форматі, спокою нашій країні не буде
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Комбат Олександр Посітко: Поки Росія існує в нинішньому форматі, спокою нашій країні не буде