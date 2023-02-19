Нові ракети та літаки можуть допомогти Україні перемогти РФ, - генерал армії США

Надання Україні винищувачів F-16, безпілотників та ракет великої дальності має допомогти Києву панувати у небі та забезпечити перемогу над Росією.

Про це заявив Верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

На закритому брифінгу за участю понад 10 сенаторів та членів Палати представників генерала Крістофера Каволі запитали, чи допоможуть винищувачі F-16 Україні виграти війну проти Росії. Він відповів: "Так", за словами п'яти чоловік у кімнаті, які говорили на умовах анонімності.

Питання про F-16 було частиною ширшої дискусії про ведення війни і про те, що потрібно Києву, щоб досягти успіху у своїх планах перейти в наступ і зупинити наступ військ РФ.

Каволі зазначив, що Україні потрібні ракети більшої дальності, щоб її війська могли завдавати ударів по російських позиціях з більшої відстані, наражаючи на ризик штаб і тилові лінії постачання, що допомогло б вивести з ладу російську військову машину всередині України.

Каволі також заявив, що США та їхні союзники повинні відправити Україні саму передову зброю, з якою вони можуть розлучитися. Це включало сучасні літаки, безпілотники та ракети з дальністю понад 100 кілометрів. На думку генерала, ця зброя допоможе Києву краще відбивати атаки Москви.