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Новые ракеты и самолеты могут помочь Украине победить РФ, - генерал армии США

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Воскресенье 19 февраля 2023 05:12
Новые ракеты и самолеты могут помочь Украине победить РФ, - генерал армии США Фото: Кристофер Каволи (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Предоставление Украине истребителей F-16, беспилотников и ракет большой дальности должно помочь Киеву господствовать в небе и обеспечить победу над Россией.

Об этом заявил Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

На закрытом брифинге с участием более 10 сенаторов и членов Палаты представителей генерала Кристофера Каволи спросили, помогут ли истребители F-16 Украине выиграть войну против России. Он ответил: "Да", по словам пяти человек в комнате, которые говорили на условиях анонимности.

Вопрос о F-16 был частью более широкой дискуссии о ведении войны и о том, что нужно Киеву, чтобы преуспеть в своих планах перейти в наступление и остановить наступление войск РФ.

Каволи отметил, что Украине нужны ракеты большей дальности, чтобы ее войска могли наносить удары по российским позициям с большего расстояния, подвергая риску штаб и тыловые линии снабжения, что помогло бы вывести из строя российскую военную машину внутри Украины.

Каволи также заявил, что США и их союзники должны отправить Украине самое передовое оружие, с которым они могут расстаться. Это включало современные самолеты, беспилотники и ракеты с дальностью более 100 километров. По мнению генерала, это оружие поможет Киеву лучше отражать атаки Москвы.

Напомним, что группа американских законодателей призвала президента США Джо Байдена начать поставку Украине истребителей-бомбардировщиков F-16.

В США также предполагают, что могут отправить свои боевые самолеты в Украину во время затягивания войны или дать разрешение на реэкспорт истребителей F-16, находящихся на вооружении в других странах.

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