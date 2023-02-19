Новые ракеты и самолеты могут помочь Украине победить РФ, - генерал армии США

Предоставление Украине истребителей F-16, беспилотников и ракет большой дальности должно помочь Киеву господствовать в небе и обеспечить победу над Россией.

Об этом заявил Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

На закрытом брифинге с участием более 10 сенаторов и членов Палаты представителей генерала Кристофера Каволи спросили, помогут ли истребители F-16 Украине выиграть войну против России. Он ответил: "Да", по словам пяти человек в комнате, которые говорили на условиях анонимности.

Вопрос о F-16 был частью более широкой дискуссии о ведении войны и о том, что нужно Киеву, чтобы преуспеть в своих планах перейти в наступление и остановить наступление войск РФ.

Каволи отметил, что Украине нужны ракеты большей дальности, чтобы ее войска могли наносить удары по российским позициям с большего расстояния, подвергая риску штаб и тыловые линии снабжения, что помогло бы вывести из строя российскую военную машину внутри Украины.

Каволи также заявил, что США и их союзники должны отправить Украине самое передовое оружие, с которым они могут расстаться. Это включало современные самолеты, беспилотники и ракеты с дальностью более 100 километров. По мнению генерала, это оружие поможет Киеву лучше отражать атаки Москвы.