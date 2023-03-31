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Нові промислові стратегії, заточені на озброєння, є викликами нинішнього часу, - Зарівна

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П'ятниця 31 березня 2023 12:51
Нові промислові стратегії, заточені на озброєння, є викликами нинішнього часу, - Зарівна Фото: нові промислові стратегії, заточені на озброєння, є викликами нинішнього часу (facebook com easternforce)
Автор: Артем Горовенко

Нові промислові стратегії, заточені на озброєння, є викликами нинішнього часу. Бо від цього залежить стримування від глобальної війни.

Про це заявила радник голови Офісу президента Дар’я Зарівна, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Telegram.

"Геополітично війна в Україні демонструє, що війни великих держав, особливо війни на виснаження, є конфліктами, які залежать від промисловості. Зусилля щодо розгортання, озброєння, забезпечення сил є вкрай важливим завданням", - написала Зарівна.

За її словами, російська армія наочно продемонструвала, що Москва не готувалася до виснажливої війни з Україною. І не розраховувала на потужну підтримку Заходу, яку отримує наша держава.

"І фундаментом дипломатичних важелів часто є саме потужність війська, промисловості, і здатність вести довготривалу війну на виснаження", - додає вона.

В цілому, в Офісі президента переконані: саме союзники здатні розподілити промислове навантаження і вибудувати систему та алгоритми виробництва необхідних озброєнь.

Нагадаємо, Резніков повідомляв, що Україна готується до весняного контрнаступу, який може розпочатися у квітні-травні.

При цьому міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що країни-партнери не мають вважати майбутній весняний контрнаступ ЗСУ вирішальним.

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