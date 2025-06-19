Новые правила для студенческих виз в США: Госдеп будет проверять соцсети заявителей
Аккаунт в соцсетях теперь может повлиять на получение студенческой визы в США. Госдеп США издал новые инструкции консульствам по всему миру
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
По данным издания, Государственный департамент США заявил посольствам и консульствам, что они должны проверять заявителей на получение студенческих виз на наличие "враждебного отношения к нашим гражданам, культуре, правительству, институтам или основополагающим принципам".
Новые рекомендации были направлены в дипломатические представительства США по всему миру. В частности известно, что во время проверки будет рассмотрено "полное онлайн-присутствие" заявителей на получение студенческих и обменных виз.
Заявителей попросят сделать свои профили в социальных сетях публичными в рамках новой проверки. В то же время отмечается, что "ограниченный доступ к онлайн-присутствию или его видимость может быть истолковано как попытка избежать или скрыть определенную деятельность".
Кого коснутся проверки
Новые рекомендации касаются не только тех, кто впервые подает на студенческую или обменную визу, но и тех, кто хочет ее возобновить. Речь идет о визах типа F, M и J.
Консульства США теперь должны проверять всю онлайн-активность заявителя.
Это касается не только соцсетей, но и всех других данных, которые можно найти через поисковые системы и онлайн-ресурсы. Также будут проверять базы данных, к которым имеет доступ консульский отдел.
Заметим, что данные изменения происходят на фоне того, как администрация американского президента Дональда Трампа приняла значительные меры, которые могут сдерживать иностранных студентов от приезда в США.
Мы уже писали, что в мае этого года администрация президента даже лишила Гарвардский университет возможности принимать иностранных студентов.
В частности, было издано распоряжение прекратить действие сертификата учебного заведения на право осуществлять программу по студенческим обменам.
Однако через несколько дней федеральный суд в США временно заблокировал запрет Трампа на прием иностранных студентов в Гарвардский университет.
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