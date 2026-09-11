Нові правила роботи Multiplex у Києві: що буде з квитками під час повітряної тривоги

Чи працюють кінотеатри в тривогу

Під час "жовтого" рівня тривоги

Показ зупиняється, гостям повідомляють про загрозу та напрямок до укриття (це ж повідомлення виводиться на екран).

Сеанс може бути відновлений, оскільки "жовтий" рівень не означає автоматичного скасування. Повернення квитків передбачене для тих гостей, які вирішили покинути сеанс.

Під час "червоного" рівня тривоги

Робота кінотеатру зупиняється, сеанси скасовуються, а всі мають переміститися до безпечного місця (після завершення тривоги або її зниження до "жовтого" рівня робота може відновитися).

У разі скасування сеансу через "червоний" рівень гості можуть оформити повернення квитків у вигляді промокодів на майбутній сеанс.

Правила ТРЦ

Алгоритм у конкретному кінотеатрі може відрізнятися залежно від рішень місцевої влади чи правил торговельно-розважального центру.

Якщо правила ТРЦ вимагають припинити роботу під час будь-якого рівня тривоги, кінотеатр дотримується цих вимог.

Multiplex у Києві

У Києві кінотеатри мережі Multiplex розміщені у ТРЦ Lavina Mall, "Проспект", "Атмосфера", "Комод", ЦУМ, Victoria Gardens, Retroville та Respublika.

Чи працюють ТРЦ в тривогу