Нові правила повірки лічильників у Києві: що зробити, щоб не платити більше

Навіщо це потрібно

Повірка лічильників - обов’язкова процедура, яка підтверджує справність приладу та достовірність його показань. Якщо лічильник не повірено вчасно, його дані не враховують, а нарахування проводять за середніми обсягами:

опалення - за минулий опалювальний сезон із врахуванням будинкового лічильника;

гаряча вода - за середнім споживанням за останні 12 місяців.

Тобто без повірки можна платити більше.

Як це працює

Нововведення полягає у тому, що тепер після звернення на гарячу лінію підприємство саме організовує розпломбування, опломбування та вносить свідоцтва до бази. Тобто клієнту не потрібно займатись документами - усе автоматизовано.

Для повірки лічильника потрібно:

замовити розпломбування та опломбування приладу;

провести повірку;

надати документи до "Київтеплоенерго" для внесення даних у базу.

Контакти та сповіщення

Гаряча лінія: (044) 207-88-88.

Клієнти "Київтеплоенерго" та "Центру комунального сервісу" отримують автоматичні сповіщення в особистих кабінетах про наближення дати повірки.

Також дату завершення міжповірочного інтервалу можна перевірити у паспорті лічильника або в попередньому свідоцтві про повірку.