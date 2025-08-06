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Нові правила повірки лічильників у Києві: що зробити, щоб не платити більше

Фото: Повірка лічильників у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Веремєєва

У столиці запрацювала гаряча лінія для організації повірки квартирних лічильників тепла, гарячої та холодної води. Її створили, щоб спростити процедуру для споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані КП "Київтеплоенерго".

Навіщо це потрібно

Повірка лічильників - обов’язкова процедура, яка підтверджує справність приладу та достовірність його показань. Якщо лічильник не повірено вчасно, його дані не враховують, а нарахування проводять за середніми обсягами:

  • опалення - за минулий опалювальний сезон із врахуванням будинкового лічильника;
  • гаряча вода - за середнім споживанням за останні 12 місяців.

Тобто без повірки можна платити більше.

Як це працює

Нововведення полягає у тому, що тепер після звернення на гарячу лінію підприємство саме організовує розпломбування, опломбування та вносить свідоцтва до бази. Тобто клієнту не потрібно займатись документами - усе автоматизовано.

Для повірки лічильника потрібно:

  • замовити розпломбування та опломбування приладу;
  • провести повірку;
  • надати документи до "Київтеплоенерго" для внесення даних у базу.

Контакти та сповіщення

Гаряча лінія: (044) 207-88-88.

Клієнти "Київтеплоенерго" та "Центру комунального сервісу" отримують автоматичні сповіщення в особистих кабінетах про наближення дати повірки.

Також дату завершення міжповірочного інтервалу можна перевірити у паспорті лічильника або в попередньому свідоцтві про повірку.

Раніше РБК-Україна писало, що мешканці Києва повинні регулярно проводити повірку квартирних лічильників тепла та гарячої води - у середньому раз на 4 роки.

Також ми розповідали, що у Києві фахівці "Київтеплоенерго" проводять контрольне зняття показань квартирних лічильників на тепло і гарячу воду в міжопалювальний період. Це потрібно для точного нарахування платежів. Перед допуском контролера у квартиру потрібно перевірити його посвідчення. У разі сумнівів радять телефонувати до диспетчерської служби ЖКГ.

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Київповірка