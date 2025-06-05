Як замовити повірку лічильників тепла та гарячої води і уникнути штрафів - роз’яснення

Повірку квартирних лічильників тепла і гарячої води потрібно проводити в середньому раз на 4 роки відповідно до Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність".

Хто і як має проводити перевірку газових лічильників, РБК-Україна розповідає із посиланням на "Київтеплоенерго" .

Користувачі особистих кабінетів на сайтах "Київтеплоенерго" та Центру комунального сервісу отримують автоматичні сповіщення про наближення терміну повірки. Перевірити дату можна також у паспорті лічильника або свідоцтві про попередню повірку.

Як проводиться повірка лічильників

Повірку слід замовляти у ліцензованих компаній, список яких доступний на сайті Міністерства економіки України. Після проведення процедури клієнти отримують свідоцтво про точність роботи лічильника.

Копії документів про повірку потрібно передати до Центру комунального сервісу через дистанційні сервіси або особисто в сервісний центр для актуалізації даних у системі. Це гарантує, що в платіжках відображатимуться фактичні обсяги спожитого тепла і гарячої води.

У разі прострочення повірки нарахування здійснюватимуть за середнім споживанням за останній опалювальний період.

Варто пам’ятати, що обслуговування та повірка будинкових лічильників здійснюється за рахунок плати на абонентське обслуговування, а повірка квартирних лічильників - за рахунок власника.

З питаннями можна звертатися на гарячу лінію "Київтеплоенерго" за номером: (044) 207-88-88.