Нові правила для посилок із-за кордону: що змінить законопроєкт про ПДВ до 150 євро

Кабмін підготував законопроєкт, яким пропонується запроваджує нові правила оподаткування операцій електронної торгівлі та імпорту в міжнародних поштових і експрес-відправленнях.

Документ розроблено задля гармонізації українського законодавства з правом Європейського Союзу та виконання зобов'язань за меморандумами з ЄС і МВФ.

Додатково ініціатива має забезпечити баланс між стандартами фінмоніторингу та захистом прав політично значущих осіб (PEP). Реалізація норм документа дозволить залучати до державного бюджету близько 10 млрд грн додаткових надходжень на рік.

Головні нововведення законопроєкту