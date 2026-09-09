Новые правила для посылок из-за границы: что изменит законопроект о НДС до 150 евро

Кабмин подготовил законопроект, которым предлагается вводить новые правила налогообложения операций электронной торговли и импорта в международных почтовых и экспресс-отправлениях.

Документ разработан для гармонизации украинского законодательства с правом Европейского Союза и выполнения обязательств по меморандумам с ЕС и МВФ.

Дополнительно, инициатива должна обеспечить баланс между стандартами финмониторинга и защитой прав политически значимых лиц (PEP). Реализация норм документа позволит привлекать в государственный бюджет около 10 млрд грн дополнительных поступлений в год.

Главные нововведения законопроекта