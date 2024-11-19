В Украине изменят правила международных автобусных перевозок: о чем идет речь

В Украине подготовили новые правила организации международных автобусных перевозок. Речь идет о цифровизации отрасли, улучшении сервиса и упрощении процедур для перевозчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергея Деркача.

Основные нововведения:

Цифровизация процедур

Перевозчики больше не будут сталкиваться с необходимостью посещать заседания комиссий или оформлять множество бумажных документов. Весь процесс переводится в онлайн-формат:

Подача заявок осуществляется через личный кабинет.

осуществляется через личный кабинет. Срок рассмотрения заявок на открытие маршрута сокращается до 10 дней.

на открытие маршрута сокращается до 10 дней. В случае ошибок перевозчик будет уведомлен в течение трех дней, что даст возможность быстро их устранить.

Прозрачные критерии для маршрутов

Введены четкие правила для открытия, изменения или закрытия маршрутов. Например, маршрут может быть закрыт, если в течение четырех месяцев выполнено менее 50% рейсов.

Требования к транспорту

На каждом маршруте должен быть минимум один основной автобус и один резервный (на каждые пять маршрутов). Это исключит случаи фиктивного закрепления автобусов за несколькими маршрутами, которые невозможно обслужить.

Конкретные сроки

Министерство обязуется принимать решения о маршруте в течение 10 дней. В случае отказа перевозчик получит обоснование в течение 14 дней.

Комфорт для пассажиров

На маршрутах будут использоваться автобусы, соответствующие современным стандартам. Среди обязательных условий: наличие кондиционера, туалета и системы GPS.

Цифровой модуль для нерегулярных перевозок

Теперь разрешения на нерегулярные перевозки (Interbus) будут выдаваться через цифровой модуль. Это обеспечит прозрачность и доступ к единой базе данных.

Что это означает для пассажиров и перевозчиков

Новые правила упрощают бюрократические процедуры и повышают качество международных автобусных перевозок. Для пассажиров это означает более комфортные поездки и соблюдение графика. Перевозчики, в свою очередь, смогут эффективно организовывать свою работу.

Реформа была разработана в сотрудничестве с представителями отрасли, что гарантирует учет потребностей рынка. Ожидается, что новые правила поспособствуют развитию международных перевозок и укреплению репутации Украины на мировом рынке транспортных услуг.