Нові правила для бізнесу: Кабмін уточнив, які підприємства є критично важливими

Кабмін вніс зміни до порядку, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Кабміну №847.
Згідно з постановою, визначення таких підприємств здійснюється обласною, Київською та Севастопольською міською держадміністрацією (військовою адміністрацією у разі її утворення) щодо підприємств, установ, організацій комунальної форми власності, а також тих, що розташовані на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці та провадять діяльність у таких сферах:
До внесення змін порядок не містив конкретизації видів діяльності і передбачав, що визначення здійснюється відповідними держадміністраціями на території їх адміністративно-територіальної одиниці.
Держадміністраціям доручено в місячний строк з дня набрання чинності постановою переглянути критерії, за якими визначаються критично важливі підприємства, установи й організації.
Станом на початок 2025 року бронювання отримали до 950 тисяч українців, тобто приблизно чисельність українського війська.
Забронювати можуть працівників критичних підприємств у разі зарплати на рівні 20 тисяч гривень.
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