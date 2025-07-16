Нові правила для бізнесу: Кабмін уточнив, які підприємства є критично важливими

Згідно з постановою, визначення таких підприємств здійснюється обласною, Київською та Севастопольською міською держадміністрацією (військовою адміністрацією у разі її утворення) щодо підприємств, установ, організацій комунальної форми власності, а також тих, що розташовані на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці та провадять діяльність у таких сферах:

сільське, лісове або рибне господарство;

добувна промисловість і розроблення кар’єрів;

переробна промисловість;

постачання електричної енергії, газу, пари та кондиційованого повітря;

водопостачання;

каналізація;

поводження з відходами;

будівництво;

оптова та роздрібна торгівля;

ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів;

транспорт;

складське господарство;

поштова та кур’єрська діяльність.

До внесення змін порядок не містив конкретизації видів діяльності і передбачав, що визначення здійснюється відповідними держадміністраціями на території їх адміністративно-територіальної одиниці.

Держадміністраціям доручено в місячний строк з дня набрання чинності постановою переглянути критерії, за якими визначаються критично важливі підприємства, установи й організації.