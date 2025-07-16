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Нові правила для бізнесу: Кабмін уточнив, які підприємства є критично важливими

Ілюстративне фото: Кабмін уточнив, які підприємства є критично важливими (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Кабмін вніс зміни до порядку, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Кабміну №847.

Згідно з постановою, визначення таких підприємств здійснюється обласною, Київською та Севастопольською міською держадміністрацією (військовою адміністрацією у разі її утворення) щодо підприємств, установ, організацій комунальної форми власності, а також тих, що розташовані на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці та провадять діяльність у таких сферах:

  • сільське, лісове або рибне господарство;
  • добувна промисловість і розроблення кар’єрів;
  • переробна промисловість;
  • постачання електричної енергії, газу, пари та кондиційованого повітря;
  • водопостачання;
  • каналізація;
  • поводження з відходами;
  • будівництво;
  • оптова та роздрібна торгівля;
  • ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів;
  • транспорт;
  • складське господарство;
  • поштова та кур’єрська діяльність.

До внесення змін порядок не містив конкретизації видів діяльності і передбачав, що визначення здійснюється відповідними держадміністраціями на території їх адміністративно-територіальної одиниці.

Держадміністраціям доручено в місячний строк з дня набрання чинності постановою переглянути критерії, за якими визначаються критично важливі підприємства, установи й організації.

Бронювання від мобілізації

Станом на початок 2025 року бронювання отримали до 950 тисяч українців, тобто приблизно чисельність українського війська.

Забронювати можуть працівників критичних підприємств у разі зарплати на рівні 20 тисяч гривень.

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Мобілізація в Україні