RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Новые правила для бизнеса: Кабмин уточнил, какие предприятия являются критически важными

Иллюстративное фото: Кабмин уточнил, какие предприятия являются критически важными (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Кабмин внес изменения в порядок, по которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабмина №847.

Согласно постановлению, определение таких предприятий осуществляется областной, Киевской и Севастопольской городской госадминистрацией (военной администрацией в случае ее образования) относительно предприятий, учреждений, организаций коммунальной формы собственности, а также тех, которые расположены на территории соответствующей административно-территориальной единицы и осуществляют деятельность в следующих сферах:

  • сельское, лесное или рыбное хозяйство;
  • добывающая промышленность и разработка карьеров;
  • перерабатывающая промышленность;
  • поставка электрической энергии, газа, пара и кондиционированного воздуха;
  • водоснабжение;
  • канализация;
  • обращение с отходами;
  • строительство;
  • оптовая и розничная торговля;
  • ремонт автотранспортных средств и мотоциклов;
  • транспорт;
  • складское хозяйство;
  • почтовая и курьерская деятельность.

До внесения изменений порядок не содержал конкретизации видов деятельности и предусматривал, что определение осуществляется соответствующими госадминистрациями на территории их административно-территориальной единицы.

Госадминистрациям поручено в месячный срок со дня вступления в силу постановления пересмотреть критерии, по которым определяются критически важные предприятия, учреждения и организации.

 

Бронирование от мобилизации

По состоянию на начало 2025 года бронирование получили до 950 тысяч украинцев, то есть примерно численность украинского войска.

Забронировать могут работников критических предприятий в случае зарплаты на уровне 20 тысяч гривен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мобилизация в Украине