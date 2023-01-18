Нові правила в армії РФ викликали шквал критики, - ISW

Міністерство оборони Росії після призначення командувачем військ в Україні Валерія Герасимова намагається підвищити професіоналізм армії та запровадити нові правила, проте стикається з новою критикою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Правила обмежують використання особистих транспортних засобів та деяких персональних електронних пристроїв у зоні бойових дій та встановлює нові стандарти догляду за чоловіками на передовій.

Міноборони Росії, ймовірно, намагається ввести ці заходи, щоб прищепити російським військам більший професіоналізм і, можливо, оцінити здатність командирів, що стоять нижче, виконувати накази відповідно до стандартів, вважають експерти.

Після удару в Макіївці Міноборони Росії, ймовірно, визнало відсутність належної практики оперативної безпеки серед військовослужбовців.

Міноборони Росії могло додатково запровадити нові інструкції у спробі оцінити ефективність виконання наказів російськими командирами. Питання догляду за собою на передовій, як раніше повідомляв ISW, стало каменем спотикання між командирами нижчої ланки та недисциплінованими солдатами, які відмовляються підкорятися наказам.

Декілька відомих представників провоєнного інформаційного простору, у тому числі офіційні особи Росії та "ДНР" ухопилися за нові правила, щоб підтримати критику на адресу Шойгу, зазначають аналітики.

Нагадаємо, 11 січня стало відомо, що Міноборони Росії призначило нового командувача окупаційних військ в Україні. Ним став начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов.

Пізніше в Інституті вивчення війни наголошували на тому, що таке призначення є частково політичним рішенням. Таким чином, диктатор Володимир Путін хоче послабити владу силовиків, лідером яких був Сергій Суровікін.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.