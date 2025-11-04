Нові права для іноземців у ЗСУ: Верховна Рада ухвалила важливий законопроект

Раніше РБК-Україна писало, що іноземці та особи без громадянства можуть отримати статус учасника бойових дій, якщо служать у Збройних силах України чи Держспецслужбі транспорту та виконують бойові завдання відповідно до українських законів. Для цього вони проходять ті самі процедури, що й громадяни України.

Також ми розповідали, що іноземці, які воювали за Україну, можуть отримати посвідку на тимчасове проживання або дозвіл на імміграцію, якщо мають відповідні підстави. Таке право мають військові, які розірвали контракт до трьох років служби, а також члени їхніх сімей. Рішення ухвалюється за поданням Міноборони або МВС, якщо імміграція вважається держінтересом України.