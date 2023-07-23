UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Нові потрясіння серед еліти". Британія відреагувала на чистки в армії РФ

Фото: російський генерал Сергій Суровікін (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

Чистки у російській армії стали новим потрясінням для військової еліти РФ. Суперечки між російським командуванням загострюються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в Twitter.

"Погіршення стосунків у Збройних силах Росії є різкішим, ніж будь-коли. Російські генерали та старші офіцери були звільнені, відсторонені або пропали безвісти", - йдеться у повідомленні.

Міноборони Британії нагадало про відсторонення генерала Івана Попова та генерал-майора Володимира Селіверстова, які різко розкритикували міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

Також досі невідома доля "Генерала Армагедона" Сергія Суровікіна. Він зник наприкінці червня, після невдалого бунту бойовиків ПВК "Вагнера".

Всього, за даними Міноборони Британії, у Росії відсторонили 15 офіцерів.

Чистки в армії РФ

Варто зазначити, що після невдалого заколоту "вагнерівців" Міноборони РФ почало чистки серед російських воєначальників. З посад звільняють та відстороняють генералів і офіцерів не лояльних до путінського режиму.

Так, після бунту раптово зник генерал Сергій Суровікін. За даними російських та західних ЗМІ, його утримують у Москві та допитують через те, що він нібито знав плани Пригожина.

Також глава Міноборони РФ Шойгу звільнив генерала Івана Попова. Він звинуватив Міноборони у "обезголовленні армії".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВеликобританіяРосійська Федерація