"Новые потрясения среди элиты". Британия отреагировала на чистки в армии РФ

"Ухудшение отношений в Вооруженных силах России резче, чем когда-либо. Российские генералы и старшие офицеры были уволены, отстранены или пропали без вести", - говорится в сообщении.

Минобороны Британии напомнило об отстранении генерала Ивана Попова и генерал-майора Владимира Селиверстова, подвергших резкой критике министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Также до сих пор неизвестна судьба "Генерала Армагеддона" Сергея Суровикина. Он исчез в конце июня, после неудачного бунта боевиков ЧВК "Вагнера".

Всего, по данным Минобороны Британии, в России было отстранено 15 офицеров.

Чистки в армии РФ

Следует отметить, что после неудачного мятежа "вагнеровцев" Минобороны РФ начало чистку среди российских военачальников. С должностей освобождают и отстраняют генералов и офицеров, не лояльных к путинскому режиму.

Так, после бунта внезапно исчез генерал Сергей Суровикин. По данным российских и западных СМИ, его удержат в Москве и допрашивают из-за того, что он знал планы Пригожина.

Также глава Минобороны РФ Шойгу уволил генерала Ивана Попова. Он обвинил Минобороны в "обезглавлении армии".

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