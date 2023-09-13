Нові переговори про ядерне роззброєння мають включати Китай, - Шольц

Шольц заявив, що

Крім цього, однією з важливих задач в цьому секторі є перешкоджання Ірану виробляти уран, який міг би сприяти виробництву ядерної зброї.

Зростання загрози ядерної зброї

Окрім Росії, яка очевидно погрожує своїм ядерним арсеналом, ще кілька країн стрімко розвивають цю галузь. Так, згідно зі звітом голландської розвідки, торік Іран продовжив свою ядерну програму. Країна продовжує збільшувати запаси урану зі збагаченням 20% та 60%. За допомогою центрифуг його можна використовувати для подальшого збагачення до 90% збагачення, необхідного для ядерної зброї.

Свої розробки у сфері ядерної зброї продовжує і КНДР. Вони регулярно проводять незаконні запуски балістичних ракет, а нещодавно заявили про спуск на воду нової атомної субмарини.

Ядерна зброя з'явилась і у Білорусі. В ГУР повідомили, що РФ вже передала їм перші зразки, однак скористатись ним у самопроголошеного президента Олександра Лукашенка не вийде.

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