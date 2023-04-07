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Нові одноклубники екс-оборонця збірної України красиво зустріли сім'ю футболіста: фото

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Маямі, П'ятниця 07 квітня 2023 14:35
Нові одноклубники екс-оборонця збірної України красиво зустріли сім'ю футболіста: фото Фото: Сергій Кривцов перебрався в МЛС у зимове вікно (facebook.com/InterMiamiCF)
Автор: Антон Федорців

Перша команда американського "Інтер Маямі" спеціальним обідом зустріла родину Сергія Кривцова, яка переїхала до Флориди слідом за досвідченим оборонцем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter клубу.

Дружина та діти українця освоюються в Штатах. "Чаплі" організували для них спеціальний захід.

Зі сім'єю Кривцова зустріли одноклубники оборонця. Усі партнери по команді відзначилися красивим жестом – одягли синьо-жовті кольори на честь України. Родина ветерана нещодавно прилетіла до США та оселилася на півдні Флориди.

Сам Кривцов перейшов до "Інтера Маямі" в зимове трансферне вікно. Із "чаплями" він підписав 2-річний контракт із можливістю пролонгації. У сезоні-2023 північноамериканської МЛС українець зіграв 6 матчів, у яких забив 1 м'яч.

У "Шахтарі" Кривцов раніше провів 224 поєдинки в усіх турнірах, у яких забив 13 м'ячів. Із "помаранчево-чорними" центрбек завоював 8 чемпіонських титулів, 7 Кубків і 2 Суперкубка України. У збірній України зіграв 31 матч і взяв участь у Євро-2020.

Фото: "Інтер Маямі" зустрівся з родиною Кривцова (twitter.com/InterMiamiCF)

До слова, раніше розібрали інсайд про інтерес збірної України до хорватського тренера Біліча.

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