Нові одноклубники екс-оборонця збірної України красиво зустріли сім'ю футболіста: фото

Перша команда американського "Інтер Маямі" спеціальним обідом зустріла родину Сергія Кривцова, яка переїхала до Флориди слідом за досвідченим оборонцем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter клубу .

Дружина та діти українця освоюються в Штатах. "Чаплі" організували для них спеціальний захід.

Зі сім'єю Кривцова зустріли одноклубники оборонця. Усі партнери по команді відзначилися красивим жестом – одягли синьо-жовті кольори на честь України. Родина ветерана нещодавно прилетіла до США та оселилася на півдні Флориди.

Сам Кривцов перейшов до "Інтера Маямі" в зимове трансферне вікно. Із "чаплями" він підписав 2-річний контракт із можливістю пролонгації. У сезоні-2023 північноамериканської МЛС українець зіграв 6 матчів, у яких забив 1 м'яч.

У "Шахтарі" Кривцов раніше провів 224 поєдинки в усіх турнірах, у яких забив 13 м'ячів. Із "помаранчево-чорними" центрбек завоював 8 чемпіонських титулів, 7 Кубків і 2 Суперкубка України. У збірній України зіграв 31 матч і взяв участь у Євро-2020.

Фото: "Інтер Маямі" зустрівся з родиною Кривцова (twitter.com/InterMiamiCF)