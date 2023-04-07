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Новые одноклубники экс-защитника сборной Украины красиво встретили семью футболиста: фото

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Майами, Пятница 07 апреля 2023 14:35
Новые одноклубники экс-защитника сборной Украины красиво встретили семью футболиста: фото Фото: Сергей Кривцов перебрался в МЛС в зимнее окно (facebook.com/InterMiamiCF)
Автор: Антон Федорцив

Первая команда американского "Интер Майами" специальным обедом встретила семью Сергея Кривцова, переехавшую во Флориду вслед за опытным защитником.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter клуба.

Жена и дети украинца осваиваются в Штатах. "Чапли" организовали для них специальное мероприятие.

С семьей Кривцова встретили одноклубники защитника. Все партнеры по команде отличились красивым жестом – надели сине-желтые цвета в честь Украины. Семья ветерана недавно прилетела в США и поселилась на юге Флориды.

Сам Кривцов перешел в "Интер Майами" в зимнее трансферное окно. С "цаплями" он подписал 2-летний контракт с возможностью пролонгации. В сезоне-2023 североамериканской МЛС украинец сыграл 6 матчей, в которых забил 1 мяч.

В "Шахтере" Кривцов ранее провел 224 поединка во всех турнирах, в которых забил 13 мячей. С "оранжево-черными" центрбек завоевал 8 чемпионских титулов, 7 Кубков и 2 Суперкубка Украины. В сборной Украины сыграл 31 матч и принял участие в Евро-2020.

Фото: "Интер Майами" встретился с семьей Кривцова (twitter.com/InterMiamiCF)

К слову, ранее разобрали инсайд об интересе сборной Украины к хорватскому тренеру Биличу.

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