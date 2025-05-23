Нові можливості для ЗСУ. Україна і Швеція обговорили модернізацію авіації: що відомо

Україна та Швеція обговорили зміцнення авіаційної складової ЗСУ. Було розглянуто питання модернізації наявних літаків і потенційне постачання нових платформ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
Заступник міністра оборони з питань розвитку авіації Олександр Козенко провів зустріч зі шведською делегацією, яку очолив директор відділу у справах України компанії SAAB Томас Лінден.
Переговори були присвячені зміцненню авіаційних спроможностей Збройних сил України.
Під час зустрічі Козенко подякував шведській стороні за непохитну підтримку України у боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність.
Під час обговорення сторони зосередилися на кількох ключових напрямках:
"Українсько-шведська співпраця за цим напрямком буде взаємовигідною, адже українська сторона зможе отримати посилення спроможності своїх літаків, а шведська сторона в подальшому ознайомитись з висновками, зробленими на основі бойового досвіду їхнього застосування", - зазначив Олександр Козенко.
Також сторони порушили питання передачі Україні та подальшого забезпечення літаків виробництва компанії SAAB.
Учасники зустрічі обговорили не лише чинні домовленості, а й подальші дії у разі позитивного політичного рішення щодо передачі нових типів авіаційних платформ, вироблених у Швеції.
"Сторони домовились продовжити активні консультації та контакти щодо досягнутих в ході зустрічі домовленостей", - додали в міністерстві.
Зауважимо, що цьогоріч уряд Швеції представив 19-й пакет допомоги Україні. Він став найбільшим від початку повномасштабної війни.
Крім того, ми писали, що уряд Швеції доручив додатково надати 7,57 млн доларів на розмінування та дрони для України.
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