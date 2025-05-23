Новые возможности для ВСУ. Украина и Швеция обсудили модернизацию авиации: что известно

Украина и Швеция обсудили укрепление авиационной составляющей ВСУ. Были рассмотрены вопросы модернизации имеющихся самолетов и потенциальные поставки новых платформ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Заместитель министра обороны по вопросам развития авиации Александр Козенко провел встречу со шведской делегацией, которую возглавил директор отдела по делам Украины компании SAAB Томас Линден.
Переговоры были посвящены укреплению авиационных возможностей Вооруженных сил Украины.
Во время встречи Козенко поблагодарил шведскую сторону за непоколебимую поддержку Украины в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность.
При обсуждении стороны сосредоточились на нескольких ключевых направлениях:
"Украинско-шведское сотрудничество по этому направлению будет взаимовыгодным, ведь украинская сторона сможет получить усиление способности своих самолетов, а шведская сторона в дальнейшем ознакомиться с выводами, сделанными на основе боевого опыта их применения", - отметил Александр Козенко.
Также стороны подняли вопрос передачи Украине и дальнейшего обеспечения самолетов производства компании SAAB.
Участники встречи обсудили не только действующие договоренности, но и дальнейшие действия в случае положительного политического решения о передаче новых типов авиационных платформ, произведенных в Швеции.
"Стороны договорились продолжить активные консультации и контакты по достигнутым в ходе встречи договоренностям", - добавили в министерстве.
Заметим, что в этом году правительство Швеции представило 19-й пакет помощи Украине. Он стал крупнейшим с начала полномасштабной войны.
Кроме того, мы писали, что правительство Швеции поручило дополнительно предоставить 7,57 млн долларов на разминирование и дроны для Украины.
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