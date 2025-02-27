Нові мита Трампа вдарять по Східній Європі, - ЄБРР

Згідно з прогнозом, наразі очікується, що зростання в економіках, куди інвестує банк, становитиме в середньому 3,2% цього року, а потім прискориться до 3,4% у 2026 році.

Цей перегляд у бік зниження зумовлений насамперед слабшим зовнішнім попитом у Центральній Європі, країнах Балтії та південно-східних країнах ЄС.

У новому звіті під назвою "Ослаблення динаміки на тлі фрагментації торгівлі та інвестицій", йдеться про зростаючу невизначеність навколо потенційного підвищення тарифів на імпорт США і заходів у відповідь з боку торгових партнерів.

Згідно зі звітом, однієї лише зростаючої невизначеності достатньо, щоб відлякати інвестиції, послабити виробництво і порушити глобальні ланцюжки поставок. Якщо дивитися далі невизначеності, короткостроковий вплив тарифів і торговельних обмежень на окремі економіки залежатиме від того, чи будуть тарифи застосовуватися повсюдно, чи лише до обраних торговельних партнерів.

Сценарій, за якого Сполучені Штати підвищують тарифи на весь імпорт ще на 10 відсоткових пунктів, може призвести до скорочення ВВП у регіонах ЄБРР на 0,1-0,2% у короткостроковій перспективі. У той час як Словаччина, Угорщина і Литва є одними з економік Європи, які найбільш уразливі до таких заходів через їхню загальну торговельну залежність від ринку США.

Звіт показує, що Болгарія, Словенія та Румунія найбільш уразливі до нещодавно оголошеного підвищення тарифів США на сталь та алюміній.

Економічний аналіз також показує, що якщо тарифи застосовуються вибірково, економіки з привілейованим доступом на ринок США можуть виграти від переорієнтації торгівлі та збільшення прямих іноземних інвестицій (ПІІ).

Зростання геополітичної напруженості призвело до різкого зниження обсягів торгівлі та прямих іноземних інвестицій між геополітичними блоками-суперниками, зосередженими навколо Заходу під проводом США і Сходу під проводом Китаю/Росії. Водночас прямі іноземні інвестиції з Китаю і США в економіки-"прокладки", такі як Узбекистан, В'єтнам, Мексика, Об'єднані Арабські Емірати і Саудівська Аравія, різко зросли, наголошується у звіті.

Нагадаємо, президент США Трамп підписав укази про підвищення тарифів на весь імпорт сталі та алюмінію до 25%, без винятків і вилучень. Вони почнуть діяти вже з 12 березня. Крім того, президент США заявив, що має намір ввести тарифи на автомобілі "близько 25%", напівпровідники та фармацевтичні препарати.