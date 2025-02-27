Новые пошлины Трампа ударят по Восточной Европе, - ЕБРР

Согласно прогнозу, в настоящее время ожидается, что рост в экономиках, куда инвестирует банк, составит в среднем 3,2% в этом году, а затем ускорится до 3,4% в 2026 году.

Этот пересмотр в сторону понижения обусловлен в первую очередь более слабым внешним спросом в Центральной Европе, странах Балтии и юго-восточных странах ЕС.

В новом отчете под названием "Ослабление динамики на фоне фрагментации торговли и инвестиций", говорится о растущей неопределенности вокруг потенциального повышения тарифов на импорт США и ответных мер со стороны торговых партнеров.

Согласно отчету, одной лишь возросшей неопределенности достаточно, чтобы отпугнуть инвестиции, ослабить производство и нарушить глобальные цепочки поставок. Если смотреть дальше неопределенности, краткосрочное воздействие тарифов и торговых ограничений на отдельные экономики будет зависеть от того, будут ли тарифы применяться повсеместно или только к избранным торговым партнерам.

Сценарий, при котором Соединенные Штаты повышают тарифы на весь импорт еще на 10 процентных пунктов, может привести к сокращению ВВП в регионах ЕБРР на 0,1-0,2% в краткосрочной перспективе. В то время как Словакии, Венгрия и Литва являются одними из экономик Европы, которые наиболее уязвимы к таким мерам из-за их общей торговой зависимости от рынка США.

Отчет показывает, что Болгария, Словения и Румыния наиболее уязвимы к недавно объявленному повышению тарифов США на сталь и алюминий.

Экономический анализ также показывает, что если тарифы применяются выборочно, экономики с привилегированным доступом на рынок США могут выиграть от переориентации торговли и увеличения прямых иностранных инвестиций (ПИИ).

Рост геополитической напряженности привел к резкому снижению объемов торговли и прямых иностранных инвестиций между соперничающими геополитическими блоками, сосредоточенными вокруг Запада под руководством США и Востока под руководством Китая/России. В то же время прямые иностранные инвестиции из Китая и США в экономики-"прокладки", такие как Узбекистан, Вьетнам, Мексика, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия, резко возросли, отмечается в отчете.

Напомним, президент США Трамп подписал указы о повышении тарифов на весь импорт стали и алюминия до 25%, без исключений и изъятий. Они начнут действовать уже с 12 марта. Кроме того, президент США заявил, что намерен ввести тарифы на автомобили "около 25%", полупроводники и фармацевтические препараты.