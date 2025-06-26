Нові карти боїв: ISW показав, де могли просунутися ворожі війська

Російські війська продовжили штурми на півночі та сході України. Але ЗСУ контратакують і стримують ворога на ключових напрямках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
Як зазначається у звіті, російські війська атакували невизначені райони Курської області 24 та 25 червня. Також окупанти продовжили наступальні операції на півночі Сумської області, але не просунулися вперед.
Російські так звані "воєнкори" повідомляли, що армія РФ нібито досягла автомагістралі H-07 Суми-Суджа на схід від Писарівки, але були змушені відступити з цього району з невстановлених причин.
За даними аналітиків, російські війська штурмували поблизу Андріївки, Олексіївки та Яблунівки у Сумській області.
Як зазначити у звіті аналітики, 25 червня російські війська продовжували обмежені наступальні операції на заході Запорізької області, але не просунулися вперед. Також загарбники наступали на південний захід від Оріхова у напрямку Новоандріївки та поблизу Кам'янського.
"Українські війська, можливо, завдали удару по російському командному пункту в окупованому Криму в ніч з 23 на 24 червня", - йдеться у документі.
За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу на фронті зафіксували 118 боєзіткнень. Ворог також здійснив понад 4000 обстрілів.
Як зазначав раніше президент Володимир Зеленський, Росія нарощує тиск, прагнучи вийти на адмінкордон Дніпропетровської області.
За словами глави держави, наразі на території України перебуває близько 695 тисяч окупантів, ще понад 52 тисячі - навпроти Харкова і Сум у прикордонних районах РФ.
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