Нові карти боїв: ISW показав, де могли просунутися ворожі війська

Північна вісь

Як зазначається у звіті, російські війська атакували невизначені райони Курської області 24 та 25 червня. Також окупанти продовжили наступальні операції на півночі Сумської області, але не просунулися вперед.

Російські так звані "воєнкори" повідомляли, що армія РФ нібито досягла автомагістралі H-07 Суми-Суджа на схід від Писарівки, але були змушені відступити з цього району з невстановлених причин.

За даними аналітиків, російські війська штурмували поблизу Андріївки, Олексіївки та Яблунівки у Сумській області.

Схід України

Харківський напрямок. За даними ISW, відомо про просування російських військ у північній та північно-західній частинах Вовчанська. Також окупанти атакували поблизу Липців.

За даними ISW, відомо про просування російських військ у північній та північно-західній частинах Вовчанська. Також окупанти атакували поблизу Липців. Куп'янський напрямок. Росіяни стверджували, що знаходяться в межах одного кілометра від Куп'янська. ISW отримала геолокаційні дані, які показують, що станом на 25 червня російські війська просунулися на 3,4 кілометра від північного адміністративного кордону Куп'янська.

Росіяни стверджували, що знаходяться в межах одного кілометра від Куп'янська. ISW отримала геолокаційні дані, які показують, що станом на 25 червня російські війська просунулися на 3,4 кілометра від північного адміністративного кордону Куп'янська. Лиманський напрямок. Повідомляється, що українські війська просунулися на північ від Лимана 24 червня.

Повідомляється, що українські війська просунулися на північ від Лимана 24 червня. Сіверський напрямок. Аналітики зазначають, що армія РФ продовжила наступальні операції, але без успіху.

Аналітики зазначають, що армія РФ продовжила наступальні операції, але без успіху. Часів Яр і Торецьк. Російські війська атакували поблизу самого Часового Яру та поблизу. Росіяни тиснули також на Торецькому напрямку, але не просунулися.

Російські війська атакували поблизу самого Часового Яру та поблизу. Росіяни тиснули також на Торецькому напрямку, але не просунулися. Покровський напрямок. У звіті зазначається, що окупаційні війська просунулися. За геолокаційними даними, загарбники нещодавно просунулися на північ від Шевченко Перше та у Лисівці.

У звіті зазначається, що окупаційні війська просунулися. За геолокаційними даними, загарбники нещодавно просунулися на північ від Шевченко Перше та у Лисівці. Новопавлівський напрямок. Аналітики припускають, що росіяни могли захопити населений пункт Ялта. Також повідомляється про просування українських військ на напрямку Великої Новосілки.

Південь України

Як зазначити у звіті аналітики, 25 червня російські війська продовжували обмежені наступальні операції на заході Запорізької області, але не просунулися вперед. Також загарбники наступали на південний захід від Оріхова у напрямку Новоандріївки та поблизу Кам'янського.

"Українські війська, можливо, завдали удару по російському командному пункту в окупованому Криму в ніч з 23 на 24 червня", - йдеться у документі.