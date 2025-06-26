Новые карты боев: ISW показал, где могли продвинуться вражеские войска

Российские войска продолжили штурмы на севере и востоке Украины. Но ВСУ контратакуют и сдерживают врага на ключевых направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Как отмечается в отчете, российские войска атаковали неопределенные районы Курской области 24 и 25 июня. Также оккупанты продолжили наступательные операции на севере Сумской области, но не продвинулись вперед.
Российские так называемые "военкоры" сообщали, что армия РФ якобы достигла автомагистрали H-07 Сумы-Суджа к востоку от Писаревки, но были вынуждены отступить из этого района по неустановленным причинам.
По данным аналитиков, российские войска штурмовали вблизи Андреевки, Алексеевки и Яблоновки в Сумской области.
Как отметить в отчете аналитики, 25 июня российские войска продолжали ограниченные наступательные операции на западе Запорожской области, но не продвинулись вперед. Также захватчики наступали на юго-запад от Орехова в направлении Новоандреевки и вблизи Каменского.
"Украинские войска, возможно, нанесли удар по российскому командному пункту в оккупированном Крыму в ночь с 23 на 24 июня", - говорится в документе.
По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки на фронте зафиксировали 118 боестолкновений. Враг также совершил более 4000 обстрелов.
Как отмечал ранее президент Владимир Зеленский, Россия наращивает давление, стремясь выйти на админграницу Днепропетровской области.
По словам главы государства, сейчас на территории Украины находится около 695 тысяч оккупантов, еще более 52 тысяч - напротив Харькова и Сум в приграничных районах РФ.
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