Нові кадри замаху на Фіцо: фінське ТБ оприлюднило відео, яке не показували раніше

Фінське телебачення показало відео замаху на Роберта Фіцо, яке раніше не публікували. На кадрах видно момент стрілянини та реакцію прем’єра після нападу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dennik N.
Громадське телебачення Фінляндії YLE зняло 50-хвилинний документальний фільм про Словаччину, який показав раніше неопубліковані кадри замаху на прем’єр-міністра Роберта Фіцо у травні минулого року.
На кадрах відображено весь перебіг інциденту. Від моменту, як нападник почав стріляти в прем’єр-міністра, до закриття дверей лімузина, в який охорона завантажила пораненого політика.
Вони показали більше, ніж публіка могла бачити досі. На додаток, на опублікованих тепер кадрах видно самого Фіцо відразу після замаху.
Як виявилось, усю подію під час вбивства зафіксувало регіональне телебачення Prievidza. Оператор цього телеканалу була за кілька метрів від місця злочину.
Нагадаємо, що у травні 2024 року в словацькому місті Гандлова стався замах на прем'єр-міністра Роберта Фіцо.
Нападником виявився Юрай Цинтула, який відкрив вогонь під час зустрічі з прихильниками прем'єра. Нападник поранив Фіцо кілька разів, зокрема в живіт.
Прем'єр був терміново госпіталізований і переніс операцію. Нападника затримали на місці події.
Детальніше про те, що сталось та які можуть бути мотиви у нападника читайте в матеріалі РБК-Україна.
Зауважимо, що після інциденту уряд Словаччини оголосив про посилення заходів безпеки для політиків, зокрема обмеження протестів біля їхніх осель та надання державних резиденцій для ключових посадовців.
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