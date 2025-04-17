Нові кадри замаху на Фіцо: фінське ТБ оприлюднило відео, яке не показували раніше

Громадське телебачення Фінляндії YLE зняло 50-хвилинний документальний фільм про Словаччину, який показав раніше неопубліковані кадри замаху на прем’єр-міністра Роберта Фіцо у травні минулого року.

На кадрах відображено весь перебіг інциденту. Від моменту, як нападник почав стріляти в прем’єр-міністра, до закриття дверей лімузина, в який охорона завантажила пораненого політика.

Вони показали більше, ніж публіка могла бачити досі. На додаток, на опублікованих тепер кадрах видно самого Фіцо відразу після замаху.

Як виявилось, усю подію під час вбивства зафіксувало регіональне телебачення Prievidza. Оператор цього телеканалу була за кілька метрів від місця злочину.