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Новые кадры покушения на Фицо: финское ТВ разместило видео, которое не показывали ранее

Фото: место покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Финское телевидение показало видео покушения на Роберта Фицо, которое ранее не публиковали. На кадрах видно момент стрельбы и реакцию премьера после нападения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dennik N.

Общественное телевидение Финляндии YLE сняло 50-минутный документальный фильм о Словакии, который показал ранее неопубликованные кадры покушения на премьер-министра Роберта Фицо в мае прошлого года.

На кадрах запечатлен весь ход инцидента. От момента, как нападавший начал стрелять в премьер-министра, до закрытия дверей лимузина, в который охрана загрузила раненого политика.

Они показали больше, чем публика могла видеть до сих пор. В дополнение, на опубликованных теперь кадрах видно самого Фицо сразу после покушения.

Как оказалось, все событие во время убийства зафиксировало региональное телевидение Prievidza. Оператор этого телеканала была в нескольких метрах от места преступления.

Покушение на Фицо

Напомним, что в мае 2024 года в словацком городе Гандлова произошло покушение на премьер-министра Роберта Фицо.

Нападавшим оказался Юрай Цинтула, который открыл огонь во время встречи со сторонниками премьера. Нападавший ранил Фицо несколько раз, в том числе в живот.

Премьер был срочно госпитализирован и перенес операцию. Нападавшего задержали на месте происшествия.

Подробнее о том, что произошло и какие могут быть мотивы у нападавшего читайте в материале РБК-Украина.

Заметим, что после инцидента правительство Словакии объявило об усилении мер безопасности для политиков, в частности ограничение протестов возле их домов и предоставление государственных резиденций для ключевых чиновников.

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Роберт Фицо