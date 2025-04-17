Новые кадры покушения на Фицо: финское ТВ разместило видео, которое не показывали ранее

Общественное телевидение Финляндии YLE сняло 50-минутный документальный фильм о Словакии, который показал ранее неопубликованные кадры покушения на премьер-министра Роберта Фицо в мае прошлого года.

На кадрах запечатлен весь ход инцидента. От момента, как нападавший начал стрелять в премьер-министра, до закрытия дверей лимузина, в который охрана загрузила раненого политика.

Они показали больше, чем публика могла видеть до сих пор. В дополнение, на опубликованных теперь кадрах видно самого Фицо сразу после покушения.

Как оказалось, все событие во время убийства зафиксировало региональное телевидение Prievidza. Оператор этого телеканала была в нескольких метрах от места преступления.