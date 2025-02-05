Новые дроны ZEUS и HADES уже допущены к использованию в ВСУ, - Минобороны

Фото: дроны ZEUS и HADES уже допущены к использованию в ВСУ (mod.gov.ua)

Минобороны Украины кодифицировало и допустило к использованию новые беспилотники ZEUS и HADES. Они маневренные, малоуязвимые к РЭБ и способны уничтожать вражескую технику на большой скорости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны Украины.