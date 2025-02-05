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Новые дроны ZEUS и HADES уже допущены к использованию в ВСУ, - Минобороны

Украина, Среда 05 февраля 2025 16:38
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Новые дроны ZEUS и HADES уже допущены к использованию в ВСУ, - Минобороны Фото: дроны ZEUS и HADES уже допущены к использованию в ВСУ (mod.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Минобороны Украины кодифицировало и допустило к использованию новые беспилотники ZEUS и HADES. Они маневренные, малоуязвимые к РЭБ и способны уничтожать вражескую технику на большой скорости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны Украины.

Сегодня, 5 января, оборонное ведомство кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях Вооруженных сил Украины беспилотные авиационные комплексы ZEUS и HADES украинского производства.

И министерстве пояснили, что данные дроны имеют сразу ряд преимуществ. В частности:

  • маневренные FPV-коптеры этих комплексов имеют рамы разных размеров;
  • благодаря настройкам двигателей и усовершенствованной системе управления могут догонять и поражать технику врага, которая движется на большой скорости;
  • могут поражать полевые укрепления, бронетехнику и живую силу врага;
  • малоуязвимы к воздействию вражеских средств радиоэлектронной борьбы.

Напомним, что в конце января Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации беспилотный авиационный комплекс (БпАК) "Громила" отечественного производства.

Также недавно ведомство начало собственное производство кодифицированных FPV-дронов.

Тем временем к эксплуатации в подразделениях Вооруженных сил Украины (ВСУ) был допущен робот-логист.

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