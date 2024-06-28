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Нові дипломатичні горизонти: Україна відкрила почесне консульство в Ліхтенштейні

Фото: прапор України (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В четвер, 27 червня, Україна відкрила почесне консульство у столиці Ліхтенштейну - Вадуці. Відомство очолив Девід Карл Яндрасітс, якого призначили у квітні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства закордонних справ.

У відкритті почесного консульства взяв участь заступник голови МЗС України Євген Перебийніс, а також очільник МЗС, освіти та спорту Ліхтенштейну Домінік Гаслер.

"Виступаючи на церемонії відкриття, заступник міністра привітав Почесного консула Девіда Карла Яндрасітса з приєднанням до дипломатичної команди України та закликав до активної роботи заради наближення перемоги України", - йдеться у повідомленні.

Домінік Гаслер наголосила, що Україна і Ліхтенштейн поділяють спільні цінності та погляди. Тож відкриття почесного консульства України у Князівстві за її словами, є історично значимою подією та символічним кроком для зміцнення взаємодії між країнами.

Посадовці провели окрему зустріч, під час якої заступник міністра закордонних справ України висловив вдячність Ліхтенштейну за підтримку суверенітету та територіальної цілісності держави.

Крім того, сторони обговорили "перспективи розвитку двостороннього співробітництва у сферах, що становлять взаємний інтерес, а також взаємодію у рамках міжнародних організацій".

Нагадаємо, Європейська Рада обрала нових лідерів головних інститутів ЄС.

Раніше РБК-Україна повідомляло, яку допомогу передбачають гарантії безпеки для України від ЄС.

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Лихтенштейн