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Новые дипломатические горизонты: Украина открыла почетное консульство в Лихтенштейне

Фото: флаг Украины (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В четверг, 27 июня, Украина открыла почетное консульство в столице Лихтенштейна - Вадуке. Ведомство возглавил Дэвид Карл Яндраситс, назначенный в апреле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства иностранных дел.

В открытии почетного консульства принял участие заместитель главы МИД Украины Евгений Перебийнис, а также глава МИД, образования и спорта Лихтенштейна Доминик Гаслер.

"Выступая на церемонии открытия, замминистра поздравил Почетного консула Дэвида Карла Яндраситса с присоединением к дипломатической команде Украины и призвал к активной работе ради приближения победы Украины", - говорится в сообщении.

Доминик Гаслер подчеркнула, что Украина и Лихтенштейн разделят общие ценности и взгляды. Открытие почетного консульства Украины в Княжестве по ее словам, является исторически значимым событием и символическим шагом для укрепления взаимодействия между странами.

Чиновники провели отдельную встречу, во время которой заместитель министра иностранных дел Украины выразил благодарность Лихтенштейну за поддержку суверенитета и территориальной целостности государства.

Кроме того, стороны обсудили "перспективы развития двустороннего сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес, а также взаимодействие в рамках международных организаций".

Напомним, Европейский Совет избрал новых лидеров главных институтов ЕС.

Ранее РБК-Украина сообщало, какую помощь предусматривают гарантии безопасности Украины от ЕС.

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Лихтенштейн