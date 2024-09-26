Нові ядерні погрози Путіна та Starlink на "Шахедах": новини за 25 вересня

Навіть через атаку дронів. Путін вирішив розширити умови застосування ядерної зброї

У Росії хочуть розширити список умов застосування ядерної зброї. Одна з них масована атака дронів, заявив російський диктатор Володимир Путін.

"В оновленій редакції документа агресію проти Росії з боку будь-якої неядерної держави, але за участю чи підтримці ядерної держави пропонується розглядати як їх спільний напад на Російську Федерацію", - зазначив диктатор.

Росія встановила на "Шахеди" Starlink: Defense Express назвало мету модернізації

Росія оснастила дрони-камікадзе "Шахед" супутниковим зв'язком Starlink. Таким чином ворог зможе використовувати безпілотники ще й для розвідки, пише Defense Express.

За допомогою такої модернізації росіяни отримали широкий та потужний канал зворотного зв'язку з дроном, можливість передачі інформації з нього, а також зміну польотного завдання на будь-якій відстані.

Допомагають Путіну продовжувати війну. Зеленський в ООН жорстко звернувся до Китаю та Бразилії

Президент України Володимир Зеленський виступив на Генасамблеї ООН. Він розкритикував країни, які пропонують альтернативи формулі миру.

Зокрема, глава держави згадав Китай та Бразилію, які готують свою "мирну ініціативу".

Ердоган: США та інші члени НАТО не хочуть, щоб Україна вступала до Альянсу

За словами президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, США та інші країни НАТО "не хочуть, щоб Україна була державою-членом".

"Це не ті питання, з якими потрібно поспішати. І коли ми ухвалюємо рішення, ми завжди враховуємо позицію інших країн-членів НАТО, ми обговорюємо ці можливі питання за столом і приймаємо остаточне рішення відповідно", - заявив турецький лідер.

Бійці ГУР взяли в полон близько 20 окупантів на агрегатному заводі у Вовчанську

Під час визволення агрегатного заводу у Вовчанську на півночі Харківської українські воїни взяли у полон росіян. Йдеться про два десятки полонених окупантів.

"Бій тривав трохи більше тижня. Були інтенсивні обстріли з боку противника. Сам противник на заводі чинив чималий опір, але врешті-решт ми вже завершили виконання завдання", - сказав офіцера спецпідрозділу "Тимура" ГУР Міноборони із позивним "Вікінг".

"Зливав" позиції ЗСУ. Скандальний блогер Стахів отримав підозру

Українські правоохоронці повідомили про підозру львівському блогеру. Він розкрив позиції українських захисників.

Джерела РБК-Україна у правоохоронних органах уточнили, що йдеться про "антивакцинатора" Остапа Стахіва, який під час пандемії COVID-19 поширював російську пропаганду.