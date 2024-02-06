Нові авто та нерухомість. За яке майно в Україні треба сплатити податок на розкіш

Нові та люксові автомобілі, квартири й будинки великої площі в Україні підпадають під окремий податок "на розкіш". У 2024 році для власників такого майна змінилися умови оподаткування.
Кому доведеться сплатити податок на розкіш та в якому розмірі – докладніше в матеріалі РБК-Україна нижче.
При підготовці використовувалися: Податковий кодекс України, публікації порталів Державної податкової служби та Міністерства економіки України.
Це неофіційна назва майнового податку, який щорічно сплачують власники досить дорогих транспортних засобів та нерухомості великої "квадратури". Кошти йдуть до місцевих бюджетів – за місцем реєстрації майна.
До податку на розкіш відносять:
Транспортний податок прив'язаний до вартості автомобіля та року його "віку".
Оподаткуванню підлягають легкові транспортні засоби, з року випуску яких минуло не більше 5 років включно (місяць випуску також враховується).
Середньоринкову вартість щорічно визначає Міністерство економіки виходячи з марки, моделі, року випуску, об’єму циліндрів двигуна, типу пального. При цьому не враховується за скільки власник придбав авто.
За які авто потрібно сплатити податок у 2024 році
Згідно з нормами Податкового кодексу України, транспортний податок сплачується за авто з середньоринковою вартістю від 375 мінімальних зарплат.
З 1 січня розмір мінімалки зріс з 6 700 грн до 7 100 грн, тобто середньоринкова вартість авто, за яке доведеться сплатити податок у 2024 році становить 2 662 500 грн.
Дізнатися, чи підпадає автомобіль під податок на розкіш, можна на сайті Міністерства економіки. Необхідно вказати марку, модель та рік випуску транспортного засобу, після чого онлайн калькулятор відобразить приблизну середньоринкову вартість.
Також Мінекономіки щорічно публікує перелік моделей автівок, які підпадають під оподаткування.
У 2024 році їх у списку 184, зокрема Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Jaguar, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rivian, Tesla.
Сума податку та як платити
Розмір податку фіксований – 25 тис. грн за рік. Про необхідність сплати повідомляє місцева податкова служба.
Після отримання повідомлення власник авто (фізична особа) має внести оплату протягом 60 діб.
Юридичним особам необхідно сплачувати податок за авто авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.
Визначальним фактором для цього майнового податку є площа нерухомості. Так, податок на розкіш мають сплатити власники квартир від 300 кв. м, та будинків від 500 кв. м загальної площі.
Водночас податок нараховується і за меншу площу:
В такому разі доведеться сплатити лише за "зайві" метри – понад вказані вище нормативи.
Розмір податку
Ставка податку на нерухомість встановлюється органами місцевого самоврядування залежно від типу об’єктів та їх місцезнаходження (за місцем реєстрації майна).
Податок обчислюється з урахуванням розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року. Ставка оподаткування не може перевищувати 1,5 % від "мінімалки" за 1 кв. м.
Оскільки у 2024 році податок нараховується за звітний 2023 рік, то ставка податку розраховується виходячи із мінімальної зарплати на 1 січня 2023 (6 700 грн). Тобто максимальна ставка за метр квадратний не може перевищувати 100,5 грн.
Приклад розрахунку
Якщо у фізичної особи перебуває у власності квартира у Києві загальною площею 65 кв. м, то сума податку розраховується на "зайві" 5 метрів з урахуванням ставки податку 1,5 % (100,5 грн за 1 кв.м).
(65-60)*100,5 = 502,5 грн.
Якщо у власності особи є квартира площею понад 300 кв.м чи будинок площею 500 кв.м, то сума податку додатково збільшиться на 25 тис. грн.
Повідомлення про необхідність сплати податку на нерухомість має надіслати місцева податкова служба до 1 липня 2024 року. Після чого у власника є 60 діб для внесення платежу.
Через повномасштабне вторгнення РФ у Податковому кодексі було впроваджено низку критеріїв щодо сплати податку на нерухомість (розділ XX, підрозділ 10, пп. 69.22).
Зокрема, якщо нерухоме майно внаслідок бойових дій, зазнало незначних пошкоджень, придатне для проживання/використання за призначенням та підлягає відновленню шляхом поточного ремонту, місцеві адміністрації мають право:
Відсоткову ставку можна перевірити на офіційних порталах сільських, селищних, міських рад за місцем реєстрації майна.
Нагадаємо, в Україні хочуть змінити шкалу податків із громадян. В основі нової Національної стратегії лежить європейський принцип "Багаті платять більше".
Раніше повідомлялося, що Національна стратегія доходів передбачає зміну системи оподаткування ФОПів та запровадження диференційованої системи.