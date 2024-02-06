Нові авто та нерухомість. За яке майно в Україні треба сплатити податок на розкіш

Що таке податок на розкіш

Це неофіційна назва майнового податку, який щорічно сплачують власники досить дорогих транспортних засобів та нерухомості великої "квадратури". Кошти йдуть до місцевих бюджетів – за місцем реєстрації майна.

До податку на розкіш відносять:

транспортний податок;

податок на нерухоме майно, відмінне від земляної ділянки – квартира, будинок, гараж та інша житлова чи нежитлова нерухомість.

Податок на розкіш за авто

Транспортний податок прив'язаний до вартості автомобіля та року його "віку".

Оподаткуванню підлягають легкові транспортні засоби, з року випуску яких минуло не більше 5 років включно (місяць випуску також враховується).

Середньоринкову вартість щорічно визначає Міністерство економіки виходячи з марки, моделі, року випуску, об’єму циліндрів двигуна, типу пального. При цьому не враховується за скільки власник придбав авто.

За які авто потрібно сплатити податок у 2024 році

Згідно з нормами Податкового кодексу України, транспортний податок сплачується за авто з середньоринковою вартістю від 375 мінімальних зарплат.

З 1 січня розмір мінімалки зріс з 6 700 грн до 7 100 грн, тобто середньоринкова вартість авто, за яке доведеться сплатити податок у 2024 році становить 2 662 500 грн.

Дізнатися, чи підпадає автомобіль під податок на розкіш, можна на сайті Міністерства економіки. Необхідно вказати марку, модель та рік випуску транспортного засобу, після чого онлайн калькулятор відобразить приблизну середньоринкову вартість.

Також Мінекономіки щорічно публікує перелік моделей автівок, які підпадають під оподаткування.

У 2024 році їх у списку 184, зокрема Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Jaguar, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rivian, Tesla.

Фото: 184 марки авто підпадають під оподаткування в 2024 році (Віталій Носач, РБК-Україна)

Сума податку та як платити

Розмір податку фіксований – 25 тис. грн за рік. Про необхідність сплати повідомляє місцева податкова служба.

Після отримання повідомлення власник авто (фізична особа) має внести оплату протягом 60 діб.

Юридичним особам необхідно сплачувати податок за авто авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

Податок на нерухомість

Визначальним фактором для цього майнового податку є площа нерухомості. Так, податок на розкіш мають сплатити власники квартир від 300 кв. м, та будинків від 500 кв. м загальної площі.

Водночас податок нараховується і за меншу площу:

квартири, площа яких складає понад 60 кв. м;

житлові будинки площею понад 120 кв. м;

якщо у власності різні типи об'єктів житлової нерухомості – податок сплачується за умови перевищення загальної площі понад 180 кв. м.

В такому разі доведеться сплатити лише за "зайві" метри – понад вказані вище нормативи.

Розмір податку

Ставка податку на нерухомість встановлюється органами місцевого самоврядування залежно від типу об’єктів та їх місцезнаходження (за місцем реєстрації майна).

Податок обчислюється з урахуванням розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року. Ставка оподаткування не може перевищувати 1,5 % від "мінімалки" за 1 кв. м.

Оскільки у 2024 році податок нараховується за звітний 2023 рік, то ставка податку розраховується виходячи із мінімальної зарплати на 1 січня 2023 (6 700 грн). Тобто максимальна ставка за метр квадратний не може перевищувати 100,5 грн.

Приклад розрахунку

Якщо у фізичної особи перебуває у власності квартира у Києві загальною площею 65 кв. м, то сума податку розраховується на "зайві" 5 метрів з урахуванням ставки податку 1,5 % (100,5 грн за 1 кв.м).

(65-60)*100,5 = 502,5 грн.

Якщо у власності особи є квартира площею понад 300 кв.м чи будинок площею 500 кв.м, то сума податку додатково збільшиться на 25 тис. грн.

Повідомлення про необхідність сплати податку на нерухомість має надіслати місцева податкова служба до 1 липня 2024 року. Після чого у власника є 60 діб для внесення платежу.

Фото: податок на розкіш 25 тис. грн сплачується для майна від 300 кв.м (Віталій Носач, РБК-Україна)

Податок на нерухомість в умовах війни

Через повномасштабне вторгнення РФ у Податковому кодексі було впроваджено низку критеріїв щодо сплати податку на нерухомість (розділ XX, підрозділ 10, пп. 69.22).

Зокрема, якщо нерухоме майно внаслідок бойових дій, зазнало незначних пошкоджень, придатне для проживання/використання за призначенням та підлягає відновленню шляхом поточного ремонту, місцеві адміністрації мають право:

встановлювати меншу ставку податку для власника;

звільняти власника від сплати податку.

Відсоткову ставку можна перевірити на офіційних порталах сільських, селищних, міських рад за місцем реєстрації майна.