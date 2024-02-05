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З яких авто потрібно заплатити податок у 2024 році: повний перелік

Україна, Понеділок 05 лютого 2024 14:48
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З яких авто потрібно заплатити податок у 2024 році: повний перелік Фото: податок на розкіш потрібно заплатити з 184 моделей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Мінекономіки оприлюднило перелік моделей дорогих автомобілів, які в 2024 році підпадають під транспортний податок, або так званий податок на розкіш.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство економіки України.

У переліку 184 моделі таких марок як: Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Jaguar, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rivian, Tesla.

Оподатковуються автомобілі, які коштують понад 375 мінімальних зарплат (зараз 7100 гривень). Тобто податок стягують із автомобілів вартістю понад 2,663 млн гривень. Крім того, під сплату податку підпадають автомобілі, не старші за п'ять років, але це залежить від марки авто.

Ставка транспортного податку фіксована - 25 тисяч гривень на рік за кожне авто, що підлягає оподаткуванню.

Сплатити його необхідно: фізичним особам - протягом 60 днів після отримання повідомлення; юридичним особам - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

Кошти, одержані від транспортного податку, спрямовуються до місцевих бюджетів.

Нагадаємо, податок на дорогі авто був запроваджений у 2015 році. Водночас українська влада не планує змінювати систему оподаткування до кінця війни.

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