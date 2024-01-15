В Новгород-Северском от отравления угарным газом погибла семья: среди жертв ребенок

В Новгород-Северском Черниговской области от отравления угарным газом погибла семья. Среди жертв оказался ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины .

"В Новгороде-Северском в квартире двухэтажного многоквартирного жилого дома отравились угарным газом отец, мать и их 4-летний ребенок", - говорится в заявлении.

Отмечается, что утечка угарного газа, вероятно, произошла из-за нарушения правил эксплуатации газового котла.

Сейчас Национальная полиция Украины выясняет все обстоятельства трагедии.

Что может обезопасить помещение от угарного газа

В ГСЧС напомнили, что угарный газ является одной из самых распространенных причин несчастных случаев в домах, отапливаемых печами, каминами или газовыми котлами. Он незаметен для зрения, абсолютно неощутим и способен привести к беде за считанные минуты.

"Установка детектора угарного газа в помещении может уберечь вашу жизнь", - добавили в ГСЧС.

Случаи отравления угарным газом

В Одесской области недавно трое детей отравились угарным газом из-за неправильно установленного генератора в доме.

Также в одной из квартир многоэтажки города Чоп в Закарпатской области семья пострадала от отравления угарным газом.