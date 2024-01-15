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В Новгород-Северском от отравления угарным газом погибла семья: среди жертв ребенок

Новгород-Северский, Понедельник 15 января 2024 17:05
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В Новгород-Северском от отравления угарным газом погибла семья: среди жертв ребенок Архивное фото: В Новгород-Северском погибла семья от отравления угарным газом (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В Новгород-Северском Черниговской области от отравления угарным газом погибла семья. Среди жертв оказался ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"В Новгороде-Северском в квартире двухэтажного многоквартирного жилого дома отравились угарным газом отец, мать и их 4-летний ребенок", - говорится в заявлении.

Отмечается, что утечка угарного газа, вероятно, произошла из-за нарушения правил эксплуатации газового котла.

Сейчас Национальная полиция Украины выясняет все обстоятельства трагедии.

Что может обезопасить помещение от угарного газа

В ГСЧС напомнили, что угарный газ является одной из самых распространенных причин несчастных случаев в домах, отапливаемых печами, каминами или газовыми котлами. Он незаметен для зрения, абсолютно неощутим и способен привести к беде за считанные минуты.

"Установка детектора угарного газа в помещении может уберечь вашу жизнь", - добавили в ГСЧС.

Случаи отравления угарным газом

В Одесской области недавно трое детей отравились угарным газом из-за неправильно установленного генератора в доме.

Также в одной из квартир многоэтажки города Чоп в Закарпатской области семья пострадала от отравления угарным газом.

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ГСЧС Черниговская область
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