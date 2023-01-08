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Нове звільнення українських військових з полону: СБУ показала відео

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Неділя 08 січня 2023 16:26
Нове звільнення українських військових з полону: СБУ показала відео Ілюстративне фото: СБУ показала відео звільнення українських військових із полону (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 8 січня, 50 українських захисників повернули додому з російського полону. З'явилось ексклюзивне відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України у Telegram.

Як зазначає СБУ, обмін відбувся завдяки роботі Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Нагадаємо, сьогодні відбувся черговий обмін військовополоненими між Україною та Росією у форматі 50 на 50. Про це першою заявила російська сторона.

Пізніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив інформацію про обмін полоненими.

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