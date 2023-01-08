Нове звільнення українських військових з полону: СБУ показала відео

Сьогодні, 8 січня, 50 українських захисників повернули додому з російського полону. З'явилось ексклюзивне відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України у Telegram.

Як зазначає СБУ, обмін відбувся завдяки роботі Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Нагадаємо, сьогодні відбувся черговий обмін військовополоненими між Україною та Росією у форматі 50 на 50. Про це першою заявила російська сторона.

Пізніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив інформацію про обмін полоненими.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.