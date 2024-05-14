Нове скорочення виплат українцям в Ірландії: які умови готує уряд

Ірландія надає прихисток понад 100 тисячам українців. Біженцям надають виплати у у 232 євро на тиждень та можливість жити у наданому державою житлі.

Щоб знизити потік людей, які приїжджають для отримання тимчасового захисту, з 14 березня 2024 року для новоприбулих застосовують нові правила допомоги – проживання у державному житлі надається лише на 3 місяці, упродовж цього часу біженці отримують виплати 38,80 євро на тиждень. Після виїзду з державного житла виплати збільшуються.

Тепер уряд має намір скоротити виплати і для біженців із України, які приїхали з 2022 року до початку 2024-го і які не працюють, також до 38,80 євро на тиждень упродовж трьох місяців. Таке скорочення допомоги є однією зі змін, які спрямовані на посилення міграційних заходів.

За словами прем'єр-міністра країни Саймона Харріса, підхід до людей, які приїхали з України, має бути послідовний, і підтримка не повинна залежати від того, коли вони прибули.

Профільні відомства повинні будуть проінформувати біженців про зміни упродовж 12 тижнів.