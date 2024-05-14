Новое сокращение выплат украинцам в Ирландии: какие условия готовит правительство

В правительстве Ирландии рассматривается новое сокращение выплат для украинских беженцев. Изменения будут касаться людей, прибывших в страну с 2022 года до начала 2024 года.
Какие условия готовят в стране для украинцев, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на The Irish Times.
Ирландия предоставляет убежище более 100 тысяч украинцев. Беженцам предоставляют выплаты в 232 евро в неделю и возможность жить в предоставленном государством жилье.
Чтобы снизить поток людей, которые приезжают для получения временной защиты, с 14 марта 2024 года для новоприбывших применяют новые правила помощи – проживание в государственном жилье предоставляется всего на 3 месяца, в течение этого времени беженцы получают выплаты 38,80 евро в неделю. После выезда из государственного жилья выплаты увеличиваются.
Теперь правительство намерено сократить выплаты и для беженцев из Украины, которые приехали с 2022 года до начала 2024-го и которые не работают, также до 38,80 евро в неделю в течение трех месяцев. Такое сокращение помощи является одним из изменений, направленных на усиление миграционных мер.
По словам премьер-министра страны Саймона Харриса, подход к людям, приехавшим из Украины, должен быть последовательным, и поддержка не должна зависеть от того, когда они прибыли.
Профильные ведомства должны будуть проинформировать беженцев об изменениях в течение 12 недель.
Напомним, мы писали, что поток украинцев в Ирландию резко снизился. Каждый десятый из тех, кто выехал из предоставленного государством жилья, сообщил о возвращении в Украину. Но большинство самостоятельно нашли себе жилье.
Также мы рассказывали, что в Ирландии начали действовать новые правила для украинских беженцев. В правительстве определили новые центры, где новоприбывших будут размещать на 90 дней.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.