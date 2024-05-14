Новое сокращение выплат украинцам в Ирландии: какие условия готовит правительство

Ирландия предоставляет убежище более 100 тысяч украинцев. Беженцам предоставляют выплаты в 232 евро в неделю и возможность жить в предоставленном государством жилье.

Чтобы снизить поток людей, которые приезжают для получения временной защиты, с 14 марта 2024 года для новоприбывших применяют новые правила помощи – проживание в государственном жилье предоставляется всего на 3 месяца, в течение этого времени беженцы получают выплаты 38,80 евро в неделю. После выезда из государственного жилья выплаты увеличиваются.

Теперь правительство намерено сократить выплаты и для беженцев из Украины, которые приехали с 2022 года до начала 2024-го и которые не работают, также до 38,80 евро в неделю в течение трех месяцев. Такое сокращение помощи является одним из изменений, направленных на усиление миграционных мер.

По словам премьер-министра страны Саймона Харриса, подход к людям, приехавшим из Украины, должен быть последовательным, и поддержка не должна зависеть от того, когда они прибыли.

Профильные ведомства должны будуть проинформировать беженцев об изменениях в течение 12 недель.