Новое мошенничество с "открытками" в популярном мессенджере: как уберечь пароли и деньги
Украинцев предупредили о новой мошеннической "схеме", с которой можно столкнуться в популярном среди многих пользователей мессенджере - WhatsApp.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию проекта BRAMA в Telegram.
Что известно о новом мошенничестве и как от него уберечься
В BRAMA рассказали, что новый скам (мошенничество, обман) в WhatsApp "организовали" посредством отправки гифок - графических файлов в формате GIF. Некоторые могут называть их также "открытками".
Отметим, что GIF - довольно "гибкий" формат файлов, ведь в нем можно применять анимацию к разным изображениям (от мемов до логотипов).
По словам экспертов, новый скам в WhatsApp через гифки работает так: мошенники рассылают фишинговые ссылки под видом обычных "открыток".
При этом внутри таких файлов с расширением .gif зашито:
- или вредоносный код
- или ссылки на сайты, которые крадут личные данные
Следовательно, пострадать от такого мошенничества могут, прежде всего, персональные данные пользователя (пароли от аккаунтов, банковские реквизиты и т.п.).
Для того чтобы уберечься от подобных "схем", украинцам советуют:
- отключить в настройках приложения функцию автозагрузки сообщений
- не просматривать гифки (картинки, "открытки") от неизвестных людей - не нажимать на них после получения
Пост BRAMA (скриншот: t.me/brama_channel)
Вражеские фейки и дезинформация
Напомним, российские пропагандисты регулярно распространяют фейки и дезинформацию о войне в Украине, украинской власти, военном командовании и т.д.
Кроме того, киберпреступники создают фейковые сайты в интернете, а также "искусственные" страницы (или, например, Telegram-каналы) различных учреждений, государственных органов или публичных персон в социальных сетях.
Так, например, в феврале 2024 года украинцев предупредили о фейковых сайтах, которые якобы связаны с бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.
А 5 октября текущего года спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук предупредил украинцев о фейковом аккаунте в Telegram и попросил не отвечать на сообщения с якобы его аккаунта, ведь он давно не пользуется этим мессенджером.
Учитывая это, украинцам следует всегда быть бдительными: проверять URL-адреса сайтов (чтобы не наткнуться на фейковый домен), использовать защищенный протокол HTTPS (в начале URL должно стоять "https://", а рядом с ним - иконка замка, что свидетельствует о безопасном соединении), обращать внимание на "галочку" в учетных записях социальных сетей (специальную отметку проверки, указывающую на подлинность профиля), не переходить по подозрительным ссылкам и т.п.
Проект "Брама" был создан еще до начала полномасштабного вторжения РФ и сначала использовался для предотвращения распространения наркотиков. С начала большой войны направленность ресурса изменили и теперь он помогает бороться с российскими фейками.
Обновленный Telegram-канал BRAMA запустила Киберполиция Украины совместно с волонтерами - для борьбы с распространением российской пропаганды и других вредных влияний, а также повышения уровня медиаграмотности среди украинцев.
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