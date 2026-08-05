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Нове оновлення Android 17 ламає смартфони Pixel: що пішло не так

11:12 05.08.2026 Ср
2 хв
У користувачів масово зникає звук та голосовий ввід
aimg Ольга Завада
Android 17 QPR2 Beta 1 розчарувала (фото: Unsplash)

Google виправила одну проблему зі звуком у бета-версії Android 17, однак вже за кілька днів користувачі Pixel зіткнулися з новими багами. Останнє оновлення ОС порушило роботу відтворення аудіо та запису голосу на низці смартфонів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на скарги користувачів, опубліковані на Reddit.

Користувачі смартфонів Pixel висловлюють скарги на системні помилки.

Застосунки часто видають системне повідомлення про те, що мікрофон уже зайнятий іншою програмою, а відтворення аудіо стає нестабільним у сервісах X та Google Photos.

Також зафіксовано збої в роботі голосового введення на клавіатурі Gboard та у помічнику Gemini, який сповіщає про перехоплення контролю над аудіо іншим софтом. Звук часто повністю зникає після завершення дзвінків.

Юзери масово скаржаться на проблеми з інстальованою бета-версією Android 17 у смартфонах Pixel (скриншот: Reddit)

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Масштаб проблем та тимчасові рішення

Проблеми зачіпають як базові функції смартфона, так і роботу із зовнішніми пристроями:

Власники Pixel 10 Pro повідомляють про

  • зникнення звуків сповіщень,
  • самовільне зниження гучності навіть при максимальних показниках,
  • відсутність звуку у медіаплеєрах,
  • збої у роботі бездротового зв'язку Bluetooth,
  • проблеми з підключенням навушників Pixel Buds та запуск системи Android Auto.

Для здійснення звичайного виклику з нормальним звуком користувачам доводиться телефонувати декілька разів поспіль.

Цікаво, що звичайне перезавантаження смартфона дає лише тимчасовий ефект, після чого помилки виникають знову.

Окремим користувачам допомагає зміна дефолтного асистента з Gemini на інший із поверненням назад, проте це не є універсальним вирішенням проблеми.

Фахівці радять утриматися від встановлення Android 17 QPR2 Beta 1 на гаджети до виходу офіційного патчу з виправленнями.

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