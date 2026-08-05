Нове оновлення Android 17 ламає смартфони Pixel: що пішло не так

Google виправила одну проблему зі звуком у бета-версії Android 17, однак вже за кілька днів користувачі Pixel зіткнулися з новими багами. Останнє оновлення ОС порушило роботу відтворення аудіо та запису голосу на низці смартфонів.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на скарги користувачів, опубліковані на Reddit.
Користувачі смартфонів Pixel висловлюють скарги на системні помилки.
Застосунки часто видають системне повідомлення про те, що мікрофон уже зайнятий іншою програмою, а відтворення аудіо стає нестабільним у сервісах X та Google Photos.
Також зафіксовано збої в роботі голосового введення на клавіатурі Gboard та у помічнику Gemini, який сповіщає про перехоплення контролю над аудіо іншим софтом. Звук часто повністю зникає після завершення дзвінків.
Проблеми зачіпають як базові функції смартфона, так і роботу із зовнішніми пристроями:
Власники Pixel 10 Pro повідомляють про
Для здійснення звичайного виклику з нормальним звуком користувачам доводиться телефонувати декілька разів поспіль.
Цікаво, що звичайне перезавантаження смартфона дає лише тимчасовий ефект, після чого помилки виникають знову.
Окремим користувачам допомагає зміна дефолтного асистента з Gemini на інший із поверненням назад, проте це не є універсальним вирішенням проблеми.
Фахівці радять утриматися від встановлення Android 17 QPR2 Beta 1 на гаджети до виходу офіційного патчу з виправленнями.