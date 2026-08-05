Новое обновление Android 17 ломает смартфоны Pixel: что пошло не так

Пользователи смартфонов Pixel выражают жалобы на системные ошибки.

Приложения часто выдают системное сообщение о том, что микрофон уже занят другой программой, а воспроизведение аудио становится нестабильным в сервисах X и Google Photos.

Также зафиксированы сбои в работе голосового ввода на клавиатуре Gboard и в помощнике Gemini, извещающем о перехвате контроля над аудио другим софтом. Звук часто полностью исчезает после завершения вызова.

Пользователи массово жалуются на проблемы с установленной бета-версией Android 17 в смартфонах Pixel (скриншот: Reddit)

Масштаб проблем и временные решения

Проблемы затрагивают как базовые функции смартфона, так и работу с внешними устройствами:

Владельцы Pixel 10 Pro сообщают о

исчезновение звуков уведомлений,

самопроизвольном снижении громкости даже при максимальных показателях,

отсутствии звука в медиаплеерах,

сбоях в работе беспроводной связи Bluetooth,

проблемах с подключением наушников Pixel Buds и запуск системы Android Auto.

Для выполнения обычного вызова с нормальным звуком пользователям приходится звонить несколько раз подряд.

Интересно, что обычная перезагрузка смартфона дает лишь временный эффект, после чего ошибки возникают снова.

Отдельным пользователям помогает смена дефолтного ассистента с Gemini на другой с возвращением назад, однако это не универсальное решение проблемы.

Специалисты советуют воздержаться от установки Android 17 QPR2 Beta 1 на гаджеты до выхода официального патча с поправками.