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Новая Зеландия может войти в оборонный альянс, направленный на сдерживание Китая

Фото: Новая Зеландия в будущем может войти в оборонный союз AUKUS (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Новая Зеландия может вступить в трехсторонний оборонный альянс AUKUS, в который сегодня входят Австралия, Великобритания и США.

Об этом заявила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio New Zealand.

Тихоокеанский блок сейчас сосредоточен на строительстве атомного подводного флота для Австралии, но в будущем AUKUS планирует расширяться.

Оборонный альянс AUKUS был создан в сентябре 2021 года, одной из его целей является сдерживание Китая. В рамках трехстороннего соглашения военно-морской флот Австралии впервые получит возможность строить атомные подводные лодки. Первые из них должны поступить на вооружение ВМС Австралии в 2036 году.

Ранее мы писали, что Новая Зеландия ввела дополнительные санкции против России. Ограничения были введены против Вооруженных сил и военно-промышленного комплекса страны.

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