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Новая Зеландия ввела дополнительные санкции против России: список ограничений

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Понедельник 01 августа 2022 13:19
Новая Зеландия ввела дополнительные санкции против России: список ограничений Фото: Новая Зеландия ввела дополнительные санкции против России (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Новая Зеландия ввела дополнительные санкции против Российской Федерации. Ограничения были введены против Вооруженных сил и военно-промышленного комплекса страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Новой Зеландии.

"Президент Владимир Путин и российские военные несут ответственность за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, что является грубым нарушением фундаментального международного права", - заявила глава МИД Новой Зеландии Наная Махута.

Санкции были введены против:

  • Вооруженных сил России, включая материально-техническое обеспечение;
  • оборонных предприятий, которые ответственны за поставки оружия.

Также под санкции попали страховая компания "СОГАЗ", "Российские железные дороги" и оборонные предприятия, которые занимаются исследованиями, производством и испытаниями военной техники.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозил главе МИД России Сергею Лаврову санкциями против его страны если Москва аннексирует новые украинские территории.

Между тем австрийский канцлер Карл Нехаммер заявил, что ограничения против страны-оккупанта пока действуют не так быстро, как рассчитывалось.

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