Новая Зеландия ввела дополнительные санкции против России: список ограничений

Новая Зеландия ввела дополнительные санкции против Российской Федерации. Ограничения были введены против Вооруженных сил и военно-промышленного комплекса страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Новой Зеландии.

Также под санкции попали страховая компания "СОГАЗ", "Российские железные дороги" и оборонные предприятия, которые занимаются исследованиями, производством и испытаниями военной техники.

"Президент Владимир Путин и российские военные несут ответственность за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, что является грубым нарушением фундаментального международного права", - заявила глава МИД Новой Зеландии Наная Махута.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозил главе МИД России Сергею Лаврову санкциями против его страны если Москва аннексирует новые украинские территории.

Между тем австрийский канцлер Карл Нехаммер заявил, что ограничения против страны-оккупанта пока действуют не так быстро, как рассчитывалось.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram