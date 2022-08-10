Нова Зеландія може увійти в оборонний альянс, спрямований на стримування Китаю

Нова Зеландія може вступити в Тристоронній оборонний альянс AUKUS, в який сьогодні входять Австралія, Великобританія і США.

Про це заявила заступник держсекретаря США Венді Шерман, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio New Zealand .

Оборонний альянс AUKUS був створений у вересні 2021 року, однією з його цілей є стримування Китаю. В рамках тристоронньої угоди військово-морський флот Австралії вперше отримає можливість будувати атомні підводні човни. Перші з них повинні надійти на озброєння ВМС Австралії у 2036 році.

Тихоокеанський блок зараз зосереджений на будівництві атомного підводного флоту для Австралії, але в майбутньому AUKUS планує розширюватися.

Раніше ми писали, що Нова Зеландія ввела додаткові санкції проти Росії. Обмеження були введені проти Збройних сил і військово-промислового комплексу країни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.